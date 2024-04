Présidentielle 2025 : «Le président Ouattara doit continuer ses œuvres» (ONG force 2000 jeunes)

Dans une déclaration rendue publique, ce mardi 9 avril 2024, le président de l’ONG Force 2000 jeunes, Gbery Obodji Innocent a invité les ivoiriens à privilégier la stabilité, la paix et le développement tous azimuts engagés par le chef de l’Etat Alassane Ouattara.

A en croire, M. Gbery, les ivoiriens doivent continuer à faire confiance au Chef de l’Etat Alassane Ouattara en lui confiant à nouveau les destinées de la Côte d’Ivoire pour les cinq (5) années à venir. « Pourquoi changer une équipe qui gagne à tous les niveaux. Sous la gouvernance du Président Alassane Ouattara, la Côte d’Ivoire brille à nouveau et à retrouver sa place dans le concert des nations.

La sécurité des personnes et des biens est assurée. Les infrastructures routières ont changé le visage de plusieurs grandes villes du pays. Lors de la parfaite organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en terre ivoirienne, tous, y compris les nombreux visiteurs, ont reconnu le travail de qualité abattu par le chef de l’Etat depuis son ascension au pouvoir d’Etat. On découvre également l’émergence de nouveaux champions locaux dans tous les secteurs d’activités.

Autant d’éléments tangibles qui montrent clairement que le Président Alassane Ouattara doit poursuivre sa mission à la tête de la Côte d’Ivoire.

L'attractivité de l'économie ivoirienne est une réalité. L'insertion en masse de nombreux jeunes dans le tissu socio-professionnel se poursuit et se renforce. Aussi, avec le Président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire se positionne comme une puissance énergétique en Afrique surtout après la découverte d'importants gisements d'hydrocarbures. Autant d'éléments tangibles qui montrent clairement que le Président Alassane Ouattara doit poursuivre sa mission à la tête de la Côte d'Ivoire », a affirmé le Président de l'Ong Force 2000 Jeunes.