Présumé malaise entre lui et Masséré Toure le ministre Sidi Touré se dit « surpris »

Y’a t’il malaise entre le ministre Sidi Touré et Masseré Touré,

directrice de la communication de la présidence d’une part, d’autre part

entre d’autres personnalités du Gouvernement dont le Premier ministre et

le ministre Marcel Amon-Tanoh ?

Interrogé mercredi 19 février 2020, après le conseil des ministres du

jour, sur cet fait rapporté par la lettre du continent qui a également

annoncé son départ du gouvernement en vue d’un poste d’ambassadeur, le

ministre Sidi Touré, porte-parole du gouvernement, a répondu : « Vous

voyez quand on a travaillé plusieurs années à la présidence de la

République avec des personnalités aussi éminentes telles que le premier

ministre Amadou Gon Coulibaly, Masséré, Marcel Amon-Tanoh, tous autour

de de la même personnalité, on devient une famille.

Vous le constatez on est ensemble, elle (Ndlr Masséré Touré) est avec

moi tous les mercredis mais au-delà, on continue d’échanger même dans

nos familles; on se rencontre. C’est valable pour le Premier ministre

Amadou Gon Coulibaly et même pour le ministre Marcel Amon-Tanoh. Ne

donnez pas droit à ces rumeurs sans fondement. Ce sont des mensonges.

Maintenant, c’est vous qui m’apprenez que je suis affecté ailleurs. Pour

le moment, j’assume ma fonction de porte-parole et ministre de la

Communication ».

