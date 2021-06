Procès pro-Soro: Le Sergent chef ”Benito” membre de la garde rapprochée de l’ex-PAN, témoigne

L’audition des militaires de la garde républicaine cités dans l’affaire Guillaume Soro et ses 19 proches poursuivis pour “complot contre l’autorité de l’État, de participation à une bande armée sans y exercé aucun commandement ” s’est poursuivie aujourd’hui.

Le Sergent chef, Fofana Kouakou Konan alias “Benito”, membre de la garde rapprochée de l’ancien Président de l’Assemblée nationale, interrogé sur les armes enlevées au bureau annexe de son patron a affirmé qu’il a effectivement participé à cette opération sous les ordres du Commandant Kassé.

Selon lui, ce sont des armes de type kalash AK 47, qui étaient stockées sous un lit picot, qu’il a enlevé.

A la question du juge et du Procureur de savoir combien d’armes il a emporté ?

“J’ai emporté quelques armes”a-t-il répondu, sans donner plus de précision. “

Avant de se rendre à l’annexe, il a mentionné que le Commandant lui a donné l’ordre de faire disparaître les armes dans la lagune.

À la barre, Benito a déclaré qu’il ne s’est pas rendu à Assini. ” J’ai seulement déposé les quelques armes que j’ai pris dans le bureau dans le véhicule et je suis parti à Anono pour boire une bière”, a-t-il ajouté.

Le Sergent chef a soutenu qu’à son arrivée à l’annexe de l’ancien Président de l’Assemblée nationale avec ses camarades, ils ont trouvé sur place le Commandant Dagnogo et ses hommes. Ce dernier lui aurait confié qu’il était venu arrêter, Alain Lobognon et Koné Karamaté Souleymane, alias Soul to Soul.

Benito a indiqué que les armes qui ont été enlevées le jour des faits, le 23 décembre 2019 en présence des gendarmes et des policiers.

“Les gendarmes et les policiers présents le 23 décembre 2019 ont assisté à l’enlèvement des armes”, a martelé, le prévenu. “

Le Sergent chef, Kamagaté Adama alias “Killer” également membre de la garde rapprochée de Guillaume Soro et conducteur du véhicule qui aurait transporté les armes à Assini a déclaré à la barre qu’il a enlevé dans le bureau du Commandant Kassé, quatre armes à l’annexe sise à Cocody non loin de l’Ambassade des USA et a demandé à son collègue de poursuivre l’opération puisqu’il allait prier.

“Je me suis rendu à Assini avec Bamba Souleymane et nous avons jeté les armes à la lagune”, a expliqué, le Sergent chef, Kamagaté Adama. “

Ce dernier a affirmé que son collègue Benito n’était pas de l’expédition d’Assini et a mentionné que les armes enlevées sont sorties pendant que des gendarmes et policiers étaient encore déployés à l’annexe.

Il a regretté d’avoir obéi à l’ordre de sa hiérarchie vue la suite des événements.

“Quand le problème est arrivé c’est là que j’ai compris que j’ai déconné. Ce ne sont pas tous les ordres qu’on exécute”, a-t-il avoué à la barre. “

Quel est l’effet de l’eau sur une arme, lui a demandé son avocat.

Kamagaté Adama a déclaré que l’eau détruit l’arme.

Pour le confondre, l’avocat de l’État lui a demandé combien de temps l’eau pouvait détruire une arme.

“On m’a tout simplement dit que le militaire doit protéger son arme de l’eau parce qu’elle peut la détruire”, a-t-il répondu. “

Le Sergent chef, Bamba Souleymane de la Garde républicaine et membre de la garde rapprochée de Guillaume Soro interrogé a déclaré qu’il ne connaissait pas le nombre d’armes enlevées à l’annexe de l’ancien Président de l’Assemblée nationale.

Parce qu’il n’a pas assisté à leur embarquement, vue que cette opération s’est faite pendant qu’il était à la prière.

Le Sergent chef, Bamba Souleymane a cependant avoué qu’il a jeté 9 kalash AK 47 à l’eau, une fois à Assini, à proximité de la résidence de Guillaume Soro.

Au cours d’un exercice militaire lorsqu’il pleut est-ce que vous rangez votre Kalash, puisque l’eau la détruit? Au bout de combien de temps on obtient la destruction d’une kalash jetée à l’eau?

À ces questions du Procureur de la république et du juge, le prévenu a confié à la barre, que c’est la boue qui détruit la kalash. Et a indiqué qu’il ignorait le temps de destruction d’une kalash jetée à l’eau.

Avez-vous dit qu’ils devaient les déposer à proximité de la résidence de Guillaume Soro ?

Oui, je l’ai dit, a insisté, le Commandant Kassé Jean-Baptiste.

Le juge a demandé au Commandant pourquoi, il voulait salir la réputation de l’ancien Président de l’Assemblée, puisqu’il ne lui avait pas donné l’ordre d’acheminer ces armes à sa résidence d’Assini.

“C’était une erreur”, a confessé, le Commandant. “

Le Sergent chef, Dosso Seydou a pour sa part reconnu qu’il a jeté des armes dans la lagune à Assini non loin de la résidence de l’ancien Président de l’Assemblée nationale, mais il ignore le nombre.

Pourquoi vous n’avez pas jeté les armes ailleurs. Est-ce que le Commandant vous a demandé de les déposer à côté de la résidence de Soro. Pourquoi vous les avez jeté à proximité de la résidence du pauvre Soro?.

En réponse à ces préoccupations du Juge Charles Bini, il a répondu que c’est la résidence de l’ancien Président qui était facilement accessible.

Il a également confessé qu’Assini était le lieu le mieux indiqué pour jeter les kalash.

Pour avoir accès à la lagune est-ce qu’on doit obligatoirement passer par la résidence de Guillaume Soro.

“C’est la seule issue que je connusse pour avoir accès à la lagune”, a répondu, le Sergent chef Dosso à cette question de la partie civile. “

Il a précisé qu’il a pu se rendre à Assini avec le chauffeur de Zebret Souleymane qui est un ami de l’ancien Président de l’Assemblée.

Ce sont au total, quatre militaires membres de la garde rapprochée de Guillaume Soro qui ont été entendues ce jour. L’audience a été renvoyée au jeudi par le Président du Tribunal.

Par ailleurs, avant l’entame des débats de fond, la question de la mise en liberté provisoire de certains détenus a été soulevée par la défense conformément aux conclusions de l’ordonnance du 22 avril 2020 de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

Cette requête de la défense a été rejetée par l’avocat de l’État, Maitre Ben Méité qui a soutenu dans ses explications que cette demande a été longuement débattues lors des précédentes audiences.

Il a affirmé que les prévenus sont dans les liens de la détention en vertu d’un mandat de détention qui leur a été décerné, alors que la Cour africaine demande à surseoir à un mandat de dépôt.

“Comment peut-on surseoir quelque chose exécuté”?, s’est interrogé l’avocat de l’État qui a en définitif demandé au Tribunal présidé par le Juge Charles Bini de rejeter la demande de la Défense. “

Adou Richard-Christophe, Procureur de la république, emboitant le pas à l’avocat de l’État de Côte d’Ivoire ajoutant que la détention et l’arrestation des prévenus repose sur une base réfutable.

Selon lui, ces derniers ont été informés des motifs de leur arrestation.

Concernant l’ordonnance de la Cour africaine, le Procureur de la république a déclaré que partout dans le monde, les magistrats des sièges sont indépendants et ne reçoivent d’ordres de personnes.

Après quelques minutes de suspension, le juge a, dans sa délibération, refusé la liberté provisoire aux détenus dont les noms suivent.

Il s’agit d’Alain Lobognon, de Koné Kamaraté Souleymane, de Sekongo Félicien et des frères Soro.

