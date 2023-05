Processus électoraux en Côte d’Ivoire : la CEI instruite sur l’inclusion des personnes en situation de handicap

Cet atelier, dont l’ouverture s’est tenue en présence de du président du conseil d’administration de la Confédération des organisations des personnes handicapées en Côte d’Ivoire (COPH-CI), Souleymane Coulibaly et de Indira Yanni-Domingo, conseillère technique du président de la Commission électorale indépendante (CEI), s’inscrit dans le cadre d’un projet de renforcement de la participation politique et citoyenne des personnes handicapées dans les processus électoraux en Côte d’Ivoire.

Dans son discours, la représentante du président de la CEI, a rappelé que l’organe en charge des élections s’est appropriée cette inclusion, lors de la dernière révision électorale, en faisant apparaitre la mention de l’handicap sur les fichiers d’inscription. “C’est volontaire. On a mis cela en place pour pouvoir estimer les nombre d’électeurs qui souffrent d’handicap pour que dans les prochaines opérations électorales, on puisse par exemple, renforcer vos centres de recensement ou vos bureaux de vote par un agent qui saura vous prendre en charge”, a déclaré Indira Yanni-Domingo. Saluant cet atelier, qu’elle a qualifié de rendez-vous “de l’empathie et de la bienveillance”, la conseillère technique a ajouté que d’autres mesures ultérieures de la CEI devraient faciliter l’inclusion des personnes handicapées.

Cofinancé par l’Union européenne et l’ong chrétienne internationale de développement CBM, ce projet a pour objectif de contribuer à la promotion des droits civiques et politiques et à l’inclusion des personnes handicapées en Côte d’Ivoire. Il est mis en œuvre dans cinq localités dont Bouaké, Daloa et les communes abidjanaises d’Abobo, Port-Bouët, et Yopougon. En 2022, la COPH-CI et la CBM avaient sensibilisé les commissaires centraux de la CEI lors d’un atelier similaire à Grand-Bassam.