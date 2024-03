Les félicitations adressées à Vladimir Poutine pour son cinquième mandat présidentiel proviennent de dirigeants africains, dont Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Assimi Goita du Mali, Denis Sassou Nguesso du Congo et Mohamed Yunus al-Menfi de la Libye.

Des messages qui soulignent l’importance des relations entre la Russie et l’Afrique, malgré les critiques occidentales sur le processus électoral. La réélection de Poutine avec une victoire écrasante de 87,28 % des voix a suscité diverses réactions à travers le monde.

Si certains pays occidentaux remettent en question la légitimité du processus électoral, notamment les États-Unis et l’Allemagne, plusieurs dirigeants africains ont choisi de féliciter Poutine, exprimant leur confiance en son leadership et en la consolidation des relations entre leurs pays et la Russie. Qui sont-ils ? Dans un message sur X (anciennement Twitter), Ibrahim Traoré, dirigeant militaire du Burkina Faso, a exprimé ses vœux de succès à Poutine pour son nouveau mandat, en soulignant l’importance de renforcer les liens déjà solides entre les deux nations.

“Que ce nouveau mandat contribue à renforcer les relations déjà excellentes entre nos pays pour le bonheur des courageux peuples du Burkina Faso et de la Russie”, a-t-il écrit mardi.

De son côté, le président malien Assimi Goïta a salué la victoire de Poutine, un « partenaire stratégique et sincère » pour Bamako, tout en réaffirmant l’amitié entre le Mali et la Russie. Cette victoire démontre la confiance des Russes dans le leadership de Poutine.

Le président congolais Denis Sassou Nguesso a également félicité Poutine, en soulignant l’excellence des relations entre la Russie et le Congo. De même que Mohamed Yunus al-Menfi, président du Conseil présidentiel libyen.

Ce dernier a exprimé ses meilleurs vœux pour le succès de Poutine dans ses fonctions, soulignant l’impact positif sur les relations régionales et internationales.