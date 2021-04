Raymonde Goudou évictée du gouvernement/ Ses premières impressions

Le nouveau gouvernement ivoirien a été dévoilé le mardi 06 avril 2021. Plusieurs ministres ont été purement et simplement débarqués de leurs postes. L’ancienne ministre, Raymonde Goudou Coffie qui fait partie de cette liste a donné ses premières impressions.

Raymonde Goudou Coffie, transfuge du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et ministre de la Culture et de la Francophonie dans le gouvernement de feu Hamed Bakayoko a été débarquée. L’annonce du nouveau gouvernement a été faite par Abdouramane Cissé, Secrétaire Général de la présidence ivoirienne.

Après avoir passé 10 ans au gouvernement, Raymonde Goudou Coffie, taxée un moment d’être très proche du nouveau ministre de la défense, Téné Birahima, songe désormais à vaquer à d’autres activités après son éviction du gouvernement. Dans un message assez bref, celle-ci a lancé un message d’aurevoir et a dit avoir passé de bons moments avec ses pairs.

« Après avoir servi mon pays avec détermination et engagement pendant 10 ans, le président de la République me permet d’embrasser d’autres chantiers. J’ai passé des moments très agréables avec vous. J’ai appris à vous apprécier et à vous comprendre. Vous êtes, chacun à votre niveau une découverte et j’y ai pris plaisir », a-t-elle déclaré.

Concernant sa prochaine occupation, après avoir été dégommée de son poste, Raymonde Goudou Coffie indique qu’elle retourne à sa profession, la Pharmacie. Et ce, après un repos d’un mois.

» Je retourne pour le moment à mes premiers amours: la pharmacie, après un mois de repos bien mérité. Dieu vous bénisse et demeurez forts dans la créativité. La Côte d’Ivoire vous regarde a lancé l’ancienne carde de PDCI-renaissance (mouvement politique proche du RHDP).

Afrikmag

