RDC: le roi Philippe de Belgique est arrivé à Kinshasa pour une visite de six jours.

Le roi Philippe de Belgique est arrivé à Kinshasa pour une visite d’une semaine en RDC, la première d’un souverain belge depuis douze ans. Le couple royal a été accueilli à l’aéroport par le président Tshisekedi et son épouse. Les représentants des corps constitués étaient présents. En revanche, la population congolaise ne s’est pas déplacée en masse pour accueillir le souverain de Belgique.

Le couple royal belge, Philippe et Mathilde a descendu la passerelle de l’avion militaire main dans la main peu après 15h. Une image que l’on n’avait pas vue à l’aéroport de Kinshasa depuis 2010 et la visite d’Albert II. Le président Félix Tshisekedi et son épouse Denise les attendaient avec deux fillettes vêtues de blancs et chargées de bouquets. Ils ont ensemble parcouru le tapis rouge pour saluer les ministres congolais et belges présents, ainsi que les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat congolais, le tout en présence de la garde présidentielle et de danseurs, accompagnés par un orchestre.

Ils sont ensuite allés en direction le pavillon présidentiel de l’aéroport pour un rafraîchissement. Félix et Denise Tshisekedi étaient tout sourire autant que Philippe, Mathilde et Alexander de Croo, le Premier ministre belge, visiblement tous très heureux de ces retrouvailles, reportées depuis deux ans.

Comments

comments