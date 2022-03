RDC : Olive Lembe Kabila : réseaux en politique et dans l’Église, clan familial… Les soutiens de l’ex-première dame

Si elle se tient officiellement à l’écart de la vie politique, l’épouse de Joseph Kabila est parfois présentée comme une potentielle héritière. Elle n’a jamais exprimé de telles ambitions, mais cette très proche du clan Kabila bénéficie d’influentes connexions dans les sphères politiques et religieuses.

Si Joseph Kabila a toujours privilégié l’ombre et la discrétion aux grands bains de foule, l’ancienne première dame n’hésite pas à se montrer sur le devant de la scène médiatique, notamment en tant que présidente de l’ONG Initiative Plus. Restée discrète dans les sphères politiques pendant les dix-huit années au pouvoir du raïs, Olive Lembe Kabila (OLK) fait, depuis la transition de janvier 2019, régulièrement parler d’elle, au point d’alimenter rumeurs et suspicions sur de supposées ambitions politiques.



Peut-elle servir d’ultime recours à la famille politique de Joseph Kabila, qui semble dans l’impasse depuis la perte de sa majorité ? Rares sont ceux qui prennent aujourd’hui cette option au sérieux, qu’il s’agisse des cadres du FCC comme des diplomates. Pourtant, elle bénéficie d’une image plus modérée que celle de son époux et s’appuie sur un réseau très dense. Certes, elle n’est encartée dans aucun parti et n’a jamais été élue. Mais cette conseillère de l’ombre de Joseph Kabila est très respectée par de nombreux cadres du Front commun pour le Congo (FCC), la plateforme politique de l’ancien président.

