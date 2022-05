RDC: vers la réinsertion de jeunes, anciens miliciens du Kasaï

On retrouve plus de 300 anciens miliciens Kamuina Nsapu, de la province du Kasaï central, parmi les 640 jeunes mis à la disposition du Service national (SN) paramilitaire pour leur réinsertion sociale. Embarqués à bord d’un avion à Lubumbashi et Kananga, ils sont arrivés cette nuit à Kaniama Kasese. Ces jeunes ont intégré un centre de rééducation.

Ils vont bénéficier d’un encadrement et d’une formation dans plusieurs filières, notamment la maçonnerie, la construction, l’agriculture, la mécanique pour qu’enfin, ils soient réinsérés socialement par l’engagement au Service national comme agent ou bâtisseur de la nation. La même opération a eu lieu dimanche dans la ville de Lubumbashi où également 320 jeunes ont été transférés vers Kaniama Kasese pour profiter du même encadrement. Ils étaient source d’insécurité dans la ville de Lubumbashi. Ils pouvaient un jour arriver à menacer la sécurité de la province tout entière. Nos ambitions sont celles de débarrasser toutes les grandes villes de ce phénomène de banditisme urbain par l’encadrement des jeunes dans différents centres du Service national pour que ceux-ci, au lieu d’être une source de problèmes au pays, deviennent une source de production.

