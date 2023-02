Régionales Agnéby-Tiassa : Adjoumani choisit entre Dimba et Edé Serge

Kobenan Kouassi Adjoumani a fait le choix entre Dimba Pierre et Edé Serge dans le cadre des régionales dans l’Agnéby-Tiassa. Le porte-parole du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a apporté son soutien au ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.

Régionales dans l’Agnéby-Tiassa : Pourquoi Adjoumani soutient Dimba Pierre

Au cours d’un meeting tenu le samedi 11 février 2023, Edé Serges Patrick, collaborateur de Kobenan Kouassi Adjoumani’ a annoncé sa candidature aux régionales dans la région de l’Agnéby-Tiassa. L’inspecteur en fonction au ministère de l’Agriculture et du Développement rural, par ailleurs secrétaire départemental adjoint du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) dans la localité d’Agboville, serait donc prêt à défier Dimba Pierre.

Adjoumani n’a pas mis de temps pour clarifier sa position. “J’ai voulu faire cette précision pour que mon jeune frère Dimba sache que je suis avec lui. En tant que porte-parole principal du RHDP, je ne peux pas demander à un collaborateur d’aller tenir de tels propos. Ça n’engage que lui”, a déclaré le porte-parole du RHDP, dont les propos sont cités par nos confrères de l’Agence ivoirienne de presse (AIP).

“Je lui ai demandé de choisir entre être candidat au conseil régional et être mon collaborateur. Je ne peux pas comprendre qu’il soit l’adjoint du secrétaire départemental du RHDP donc sous la gestion du ministre Dimba et aller faire une telle déclaration”, a poursuivi Adjoumani.

On se rappelle que Gilbert Kafana Koné, le président du directoire du RHDP, avait affirmé sa ferme opposition contre les candidatures indépendantes dans les rangs du parti au pouvoir. “Nous devons aborder les échéances électorales à venir, les élections locales, municipales et régionales, unis et disciplinés, sans aucune candidature indépendante dans nos rangs”, avait indiqué le maire de Yopougon.

