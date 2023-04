Rentrée politique de l’Ue-Rhdp d’Abobo : Kandia Camara invite les enseignants à s’approprier les textes du parti

La vice-présidente du directoire du Rassemblement des houphouetites pour la démocratie et la paix (Rhdp), Kandia Cama, a invité les enseignants à s’approprier les textes du parti en vue d’une meilleure vulgarisation sur le terrain. Elle a fait cette exhortation à l’occasion de la rentrée politique de l’Union des enseignants du Rassemblement pour la paix et la démocratie (Ue-Rhdp), section Abobo, le samedi 1er avril 2023, et dont elle était la marraine.

« En plus des enseignants, il faut que les militants puissent connaître les textes qui régissent le parti, les fondements et les missions du parti. Certainement leurs droits mais surtout leurs devoir dans le parti », a exhorté Kandia Camara. Pour elle, c’est aux enseignants de faire en sorte que tous les militants du Rhdp soient non seulement engagés, fidèles, déterminés mais surtout disciplinés. « Un vrai militant du Rhdp doit observer la discipline envers le président du parti, Alassane Ouattara et des décisions qu’il prend », a indiqué Kandia Camara.

La vice-présidente du directoire du Rhdp se dit fière des enseignants Rhdp. « Vous avez pris votre place dans le parti, vous avez toujours joué votre rôle de formateurs, d’encadreurs, d’animateurs. Vous avez été à tous les rendez-vous depuis la création du Rdr jusqu’aujourd’hui, Rhdp. C’est vous qui aidez le parti dans son organisation. Dans toutes les structures du parti, les membres du comité scientifique, à 95% sont des enseignants. Car c’est vous qui réfléchissez, concevez et vous mettez le fruit à la disposition du parti », s’est réjouie Kandia Camara.

Elle a également exprimé sa gratitude aux enseignants du Rhdp qui apportent leur soutien à sa candidature dans la commune d’Abobo. « L’enjeu, c’est la victoire écrasante du Rhdp d’Alassane Ouattara ici Abobo », fait-elle savoir, soulignant que son parti est le seul à avoir un représentant dans tous les départements du pays. Selon le maire d’Abobo, le Rhdp se donne toujours les moyens de relever tous les défis. A l’occasion, elle a offert aux enseignants Rhdp (chrétiens et musulmans), 300 sacs de riz plus la somme d’un million de Fcfa pour ce mois de carême et de jeûne.

Le secrétaire national des enseignants Rhdp et président de l’Ue-Rhdp, Abdoulaye Kouyaté, après avoir remercié Kandia Camara pour son soutien matériel et financier aux enseignants, a placé cette cérémonie sous le sceau de la reconnaissance et de la mobilisation de la délégation régionale d’Abobo. « Nous sommes ici pour dire à nos collègues d’Abobo, que pour leur raison d’être et leur seule légitimité, c’est désormais être à vos côtés et d’assurer avec vaillance, les tâches qu’il vous plaira de leur confiées », a déclaré Abdoulaye Kouyaté à l’endroit du maire.

Pour lui, le secrétariat national des enseignants du Rhdp doit à Kandia Camara, jusqu’à son existence, sa survie. « L’heure a sonné pour que nous vous rendions un peu de ce que vous nous avez donné », a-t-il promis, indiquant que leur crédo est plus que jamais l’encadrement et la formation des militants du parti. « Engagement sans faille dans tout le processus électoral et de l’identification jusqu’au contentieux électoral ; pacification de l’école par notre assiduité dans les salles de classes et barrage par tous les moyens légaux à toute perturbation de notre système éducatif. Nous sommes conscients que toute paralysie de l’école impacte négativement le fonctionnement du gouvernement », a expliqué Abdoulye Kouyaté.

C’est pourquoi, il a invité la coordination d’Abobo à investir le terrain, c’est-à-dire à mette en lumière les acquis de la gouvernance du parti. « Ici à Abobo, vous avez plus de devoirs que les autres parce que vous êtes dans la commune de Mme Kandia Camara. Nous lui devons tellement, que je vous considère comme des soldats qui agissent avant de réfléchir », a-t-il exhorté.

Pour le coordinateur régional d’Abobo-Anyama, Amara Traoré, les enseignants ont une conscience claire de leur rôle dans l’animation du parti. L’Ue-Rddp Abobo est prête à accompagner la candidate désignée du parti dans ses actions dans la commune. « Nous voulons être des enseignants de Kandia Camara », dit-il.

Au cours de cette rencontre, l’Ue-Rhdp Abobo a remis son programme d’activités au maire Kandia Camara qui a d’ailleurs, promis de les accompagner dans sa mise en œuvre. Cette rentrée politique s’est effectuée sur le thème : « Quelle structure des enseignants du Rhdp dans le nouveau contexte de restructuration du parti ? ».