Secrétariat exécutif du Pdci-Rda : Jean-Louis Billon démissionne

Jean-Louis Billon claque la porte. Nommé secrétaire exécutif chargé de l’entrepreneuriat et des relations avec le secteur privé par Tidjane Thiam, le député de Dabakala a démissionné le mardi 5 mars 2024, de son poste.

Dans un courrier adressé au président du Pdci-Rda, l’ex-ministre a donné les raisons de sa démission. « Je regrette de n’avoir aucunement été consulté avant d’être reconduit. Car, du vivant du Président Henri Konan Bédié, je lui avais exprimé ma volonté de partir du Secrétariat exécutif à l’occasion de son renouvellement. Jusqu’à ce jour, cette volonté reste et demeure intacte », a-t-il dit dans un courrier rendu public le 5 mars 2024. Ajoutant qu’il « reste et demeure membre actif » du Pdci-Rda et « continuera à en défendre les causes justes ».

Candidat déclaré à l’investiture du Pdci pour la présidentielle de 2025, Jean-Louis Billon avait affirmé qu’il “aurait préféré” que l’ex-patron du Crédit suisse, Tidjane Thiam, « ne soit pas candidat » à l’élection à la présidence de son parti.