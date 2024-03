Secrétariat exécutif du Pdci-Rda/Prof. Kakou Guikahué : « Je pars sans amertume »

Fin d’un cycle. Prof. Maurice Kakou Guikahué s’en va ! Après avoir présidé les travaux du secrétariat exécutif du Pdci-Rda pendant 11 ans (2013-2024), Maurice Kakou Guikahué a cédé son fauteuil au député-maire de Port-Bouët, Dr. Sylvestre Emmou. La passation des charges s’est déroulée le 7 mars 2024, à la Maison du Pdci-Rda à Cocody.

A cette occasion, Pr Maurice Kakou Guikahué s’est réjoui d’avoir accompli son devoir pendant plus d’une décennie à la tête du secrétariat exécutif. « Au moment où je pars sans amertume ni acrimonie tout en ayant le sentiment d’avoir accompli mon devoir, je voudrais dire ma satisfaction », a fait savoir Maurice Kakou Guikahué. Tout en félicitant son successeur.

Le vice-président du Pdci a salué d’abord l’esprit de fraternité des délégués communaux, départementaux et généraux de son parti pour leur travail sur le terrain pour la survie du Pdci-Rda.

Ensuite, il s’est réjoui du rajeunissement du secrétariat exécutif avec la nomination de Dr. Sylvestre Emmou en qualité de secrétaire exécutif en chef. Enfin, Maurice Kakou Guikahué s’est félicité de la politique de promotion interne pratiquée par le président Tidjane Thiam en nommant un ancien chef du secrétariat exécutif, un membre du Secrétariat exécutif.

« Mon cher Sylvestre Emmou, votre nomination me comble de joie personnellement car vous avez démontré votre combativité, votre fougue dans les débats électoraux. Vous avez une base solide sur laquelle vous pouvez compter pour votre mission. Avec vous le président Tidjane Thiam a fait le bon choix ».

Pour sa part, le nouveau secrétaire exécutif en chef du Pdci-Rda, Dr Sylvestre Emmou, a affirmé qu’il ne se générait pas de recourir à son prédécesseur afin de bénéficier de ses précieux conseils. Au cours de cette cérémonie de passation de charge, Dr Emmou a pris l’engagement de faire fonctionner au mieux son parti. Il a invité son prédécesseur à sa première réunion de secrétariat exécutif prévu le mardi 12 mars 2024.

Cette cérémonie de passation des charges a été présidée par le vice-président, coordonnateur des activités des inspecteurs du Pdci-Rda, Niamien N’Goran. Plusieurs anciens et nouveaux membres du secrétariat exécutif ont pris part à cette rencontre qui s’est déroulée à la salle du bureau politique de la Maison du Pdci-Rda.

Nommé par le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci), Tidjane Thiam, le 5 mars 2024, Dr Emmou Sylvestre aura la lourde charge de conduire une équipe de 24 membres. Il est secondé par Dr Véi Bernard, secrétaire exécutif adjoint au chef du secrétariat exécutif, chargé de l’animation et de la vie du parti, et de Manouan Geneviève, secrétaire exécutive adjointe au chef du secrétariat exécutif, chargée de l’économie et du social.