Le président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal a effectué une série de nominations stratégiques, notamment dans la gendarmerie, les médias et les institutions publiques.

Lors du troisième conseil des ministres de son mandat, le président Bassirou Diomaye Faye a pris 18 mesures individuelles. Au sein de l’armée, le général Moussa Fall a été remplacé par le général Martin Faye à la tête de la gendarmerie nationale, dans le contexte de controverses liées à son rôle dans les manifestations politiques récentes.

Dans le domaine civil, plusieurs responsables de l’ancien régime ont été remplacés par des membres du nouveau parti au pouvoir, le Pastef, et d’autres alliés politiques. La nomination du journaliste Pape Alé Niang à la Radiotélévision sénégalaise (RTS) est perçue comme une reconnaissance de son engagement en faveur de l’opposition sous l’ancien régime.

D’autres nominations clés comprennent celle de Fadilou Keita, coordonnateur des tournées politiques du Pastef, en tant que directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, et celle de Cheikh Bamba Dièye, ancien maire de Saint-Louis, à la tête de l’Aéroport International Blaise Diagne. Ces nominations reflètent le désir du président Faye de placer des alliés politiques et des membres influents de sa coalition à des postes de direction clés.