Sénégal : Macky Sall, grand gagnant de la présidentielle avant l’heure ?

Finalement, le Président sénégalais, Macky Sall, a fixé le 7 mars 2024, la date de l’élection présidentielle au 24 mars 2024, lors du Conseil des ministres alors que le Conseil constitutionnel a proposé dans un premier temps la date du 31 mars avant de confirmer celle choisie par le Chef de l’Etat.

Initialement, le Chef de l’État avait bénéficié de l’appui du Parlement pour organiser le premier tour le 15 décembre 2024, déclenchant de violentes manifestations qui ont provoqué des dégâts matériels et des pertes en vie humaine.

Des détracteurs de Macky Sall ont estimé que le Chef de l’exécutif sénégalais s’est assuré une sortie sécurisée en initiant la loi d’amnistie pour toutes les violences politiques qui ont fait plusieurs dizaines de morts.

Le 29 février 2024, sur TV5Monde, Amadou Ba, mandataire du candidat Bassirou Diomaye Faye, ex-Pastef, a jugé qu’une telle loi doit être dissociée de la crise politique ouverte par le report de l’élection présidentielle.

Sur sa page X (Twitter), Patriote-SN (@SamboscoDg07) était plus explicite. « Nous disons non à cette loi d’amnistie qui vise tout simplement à effacer tous les crimes qui ont été commis par le régime de Macky Sall entre 2021 et 2024. Tous les auteurs de ces crimes barbares et les tortionnaires sur d’honnêtes citoyens devront répondre de leurs actes », avait-il posté.

Certains voient dans la décision du Président sortant de rapprocher le vote d’une semaine par rapport à la proposition du Conseil constitutionnel, un argument en faveur de sa volonté de céder le pouvoir. D’autres pensent qu’il s’empresse de refermer une tentative de confiscation du pouvoir qui a échoué.

Des Sénégalais comme ArUnA80 (@ASOUn43882) ne se fait guère d’illusions quant à l’issue du vote, indiquant que le vainqueur est connu, sans donner de précision. En tout cas, des partisans de l’opposition semblent se satisfaire de cet arrangement qui confirme le départ du pouvoir de Macky Sall, le 2 avril 2024.