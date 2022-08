SIMONE GBAGBO DÉVOILE LA LIGNE POLITIQUE DU MGC SON NOUVEAU PARTI

Simone Gbagbo, l’ex-première Dame de Côte d’Ivoire est devenue depuis le samedi 20 août 2022, la première présidente du Mouvement des générations capables (MGC), son nouveau parti. Dès son élection à la tête de sa formation politique, elle a dévoilé sa ligne politique.

Ses convictions de liberté ne sont pas négociables. À peine élue présidente de son nouveau parti politique, Simone Gbagbo a tenu à le faire savoir. Le Mouvement des générations capables sa nouvelle formation vise le respect de la souveraineté de son pays.

Elue avec 100 % des voix à la tête du Mouvement des générations capables (MGC), mouvement de soutien à l’origine, désormais érigé en un parti politique le samedi 20 août 2022, l’ancienne députée d’Abobo, Simone Gbagbo a signifié qu’elle n’a pas changé de position politique. Pour cette enseignante de littérature, le développement d’une nation passe par la maîtrise totale des principaux leviers de la nation par les fils du pays.

« Aucun peuple au monde n’a réussi à se développer sans avoir la maîtrise totale de tous les leviers de sa souveraineté : leviers politiques, culturels, économiques et monétaires. Il nous faut gérer nous-mêmes notre destin. C’est à nous-mêmes qu’il revient le droit et le devoir d’identifier et de déterminer nos urgences et nos priorités« , a-t-elle déclaré.

D’après Simone Gbagbo, le moment de mener ce combat est plus que jamais d’actualité.

« Nous sommes convaincus qu’il est bel et bien révolu le temps de la gestion par procuration de nos ressources naturelles et de toutes nos richesses économiques, culturelles, etc« , insiste-elle.

Créé à trois ans de la présidentielle de 2025, le MGC a en ligne de mire les prochaines élections locales (municipales, conseillers régionaux) de 2023. Ces joutes électorales seront une occasion pour le néo-parti de jauger sa popularité.

