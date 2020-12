Succession de Alassane Ouattara au RHDP/ Voici les noms probables

Comment Alassane Ouattara pourra-t-il trouver l’homme du consensus, son succession à la tête du RHDP, à l’heure de passer la main ?

Des actes concrets, c’est ce que demande aussi l’analyste Geoffroy Kouao:

« La volonté politique a été affichée d’aller à la réconciliation par un certain nombre d’institutions qui ont produit des conclusions qui n’ont pas été appliquées. Mais, le plus important ce sont les actes : la libération des prisonniers politiques et militaires de la crise de 2010 et les cadres de l’opposition qui ont été récemment emprisonnés ainsi que le retour des exilés ».

L’autre défi qui devrait se poser à Alassane Ouattara, c’est celui de sa succession à la tête de son parti, le RHDP. Et comment Alassane Ouattara pourra-t-il trouver l’homme du consensus, à l’heure de passer la main ?

Geoffroy Kouao répond ne pas voir « comment les cadres du pouvoir peuvent poser le problème de la succession tant que le président Ouattara est en vie. Il y a des noms qui circulent comme Ahmed Ouattara, Adama Bictogo. Mais, je ne crois pas pour l’instant que ce soit une véritable préoccupation pour le Rhdp. »

Les analystes s’accordent à dire que ce troisième mandat sera sans doute le plus mouvementé pour le président ivoirien, l’opposition lui contestant toute légitimité pour ce troisième mandat…

Lire la suite sur DW

