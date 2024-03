Tension entre la Côte d’ivoire et le Niger: un camion intercepté avec de munitions

Une opération saluée comme un coup de maître par les autorités de la junte militaire nigérienne. Le 18 mars 2024, un camion transportant un assortiment inhabituel de marchandises a été intercepté par les forces de sécurité sur la route Zindigori, au Niger, alors qu’il était en route pour la Côte d’Ivoire.

Selon les détails révélés par une note sécuritaire citée par la télévision nationale du Niger, les agents ont découvert, lors de la fouille de routine effectuée au poste de contrôle, des objets inhabituels dissimulés parmi des effets de déménagement et d’autres biens.

Notamment, une importante quantité de munitions de différents calibres, des équipements militaires, des outils de communication et divers documents, y compris un passeport américain au nom de Bulgare Cadence Isabella.

Le chauffeur et le convoyeur du camion immatriculé 8D 4281/BD 5017 NY et de marque Mercedes, ont été placés en détention pour interrogation, les autorités nigériennes estimant que les fameuses minutions seraient destinées aux terroristes et non à la Côte d’Ivoire.

Cette interception survient au milieu de tensions diplomatiques entre Abidjan et Niamey. La Côte d’Ivoire s’était distinguée, sur la base des résolutions de la CEDEAO, en tant que partisane d’une action militaire contre la junte au Niger. Le président ivoirien, Alassane Ouattara, avait exhorté à une intervention rapide, alors que d’autres prônaient le dialogue avec la junte.

En réponse, la junte nigérienne avait alors rappelé son ambassadeur à Abidjan, suggérant que le président ivoirien était influencé par des pressions extérieures.