Thomas Camara ministre des Mines du pétrole et des énergies a visité hier Jacqueville et Azito

Thomas Camara ministre des Mines du pétrole et des énergies a visité hier après-midi, le chantier de construction du pipeline conduit par la société Foxtrot international et également une station de gaz.

Ce pipeline et cette station de traitement vont servir à augmenter la capacité de transport du gaz naturel depuis le lieu de production sur les plateformes au large de Jacqueville jusqu’aux centrales thermiques existantes et les centrales thermiques en construction.

Ce sont deux grosses centrales thermiques qui sont en construction dans le cadre du projet « Nouveau consommateur ». Il s’agit de la centrale thermique d’Azito et de l’extension de CIPREL.

Selon le ministre Thomas Camara, les deux grosses centrales thermiques avec les cycles combinés vont produire plus de 650 MGW d’électricité qui seront mis à la disposition des populations et des industriels.

«Ces centrales thermiques seront alimentées par du gaz naturel. Il est important que nous nous assurions que lorsque ces centrales thermiques seront sur le point de démarrer que le gaz soit disponible prêt pour les alimenter. Nous sommes venus nous assurer que les travaux avancent bien. Et que le rendez-vous sera respecté de sorte que ces centrales thermiques puissent fonctionner et fournir l’électricité en quantité suffisante pour les populations », a-t-il expliqué.

Au terme de la visite, le ministre a affirmé que « le chantier est bien tenu par des professionnels et il emploie près de 700 personnes dont plus de 90% d’Ivoiriens.

Il a félicité l’opération principale de ce chantier, Foxtrot, son partenaire PETROCI ainsi que l’administration, à savoir la Direction générale de l’énergie et la société Côte d’Ivoire énergie qui encadrent tous ces travaux pour que les choses se fassent bien pour que la date de démarrage de ces centrales thermiques avec le gaz soit respectée.

Le ministre des Mines a encouragé les équipes à poursuivre le travail avec le même rythme de sorte qu’elles puissent remplir leurs obligations, à savoir fournir l’électricité à la population et aux industriels en quantité suffisante.

Selon lui, la première centrale thermique d’Azito devrait démarrer autour de novembre 2021, et la deuxième centrale en construction à Jacqueville devrait démarrer en septembre 2022.

Les travaux se réalisent sur le Bloc CI, 27, le Directeur a soutenu que « Nouveau Consommateur » va augmenter la capacité de production de 160 millions de pieds cubes jour à 260 millions de pieds cubes jour en milieu 2022.

« Toutes les centrales thermiques seront mises en service d’ici à la saison sèche et les mésaventures du passé, les difficultés du passé seront derrière nous. La station d’Azito sera mise en service en janvier, seront mis en service l’ensemble des pipelines pour le mois d’avril prochain et la station de CIPREL sera en service. Je connais les crises que le secteur électrique a traversées. Ce n’était pas trop facile. Il y a eu à ce propos des circonstances multiples qui ont fait que tout cela est arrivé. Je crois que la Côte d’Ivoire a pris le chemin pour s’en sortir. Nous avons mobilisé 1000 personnes sur période courte pour travailler », a expliqué, Olivier Bouygues, PDG de la Société des énergies de Côte d’Ivoire (SECI) partenaire de Foxtrot au même titre que PETROCI.

Le projet « Nouveau Consommateur » prévoit la construction de deux nouvelles centrales électriques en Côte d’Ivoire, l’une à Azito (extension Phase IV de la centrale existante) et l’autre près de Taboth (Ciprel V entièrement nouvelle).

Ces nouvelles centrales vont générer des besoins supplémentaires en gaz pour la production d’électricité.

« Il s’agit de la construction d’une extension de la station de livraison de gaz à Azito (Azito IV), pose d’un nouveau pipeline gaz 14″ entre Vridi-Ouest et Azito (11.5 km), Construction d’une nouvelle station de livraison de gaz à Taboth (Ciprel V), pose de deux pipelines gaz 14″ entre Avagou et Taboth (2 x 4.5 km), pose d’un pipeline huile 4″ entre Avagou et Taboth (4.5 km), pose d’un pipeline gaz 14″ entre Addah et Avagou (36 km), pose d’un pipeline gaz 14″ entre Avagou et Vridi-Ouest (36 km). Le projet a été divisé en plusieurs phases :

Phase 1 prioritaire : mise en place d’un poste de livraison sur Azito. Terminé en mars 2021.

Phase 2 : mise en place du poste définitif d’Azito IV et du pipeline Vridi Ouest-Azito (en cours)

Autre : mise en place du poste Ciprel V et des autres pipelines Addah-Avagou-Taboth-Vridi Ouest (en cours) », a précisé, le chef de projet.

