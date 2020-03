Trahi par son micro Amadou Soumahoro dévoile son vrai visage, « Ces gens du PDCI ne savent pas qu’on est plus bandit qu’eux »

La deuxième session du congrès du Parlement ivoirien s’est tenue, hier lundi 09 mars 2020, à la « 2000 places » de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Conduit par le président du congrès, Amadou Soumahoro, président de l’Assemblée nationale, celui-ci avait à ses côtés son vice-président, Jeannot-Ahoussou Kouadio, président du Sénat.

Les travaux ouverts, Amadou Soumahoro a fait connaitre les différents points à l’ordre du jour à savoir « L’adoption d’une résolution fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du congrès ; et La prise en considération du projet de loi de révision constitutionnelle ». Dès l’entame du premier ordre du jour, très vite, le Président du congrès donne le ton de son envie d’aller très vite sans aucun respect des règles. A peine le premier point à l’ordre du jour a-t-il été rappelé qu’il a voulu passer au vote.

Rattrapé à l’ordre, il demande si les membres du congrès ont des observations. L’autorisation donnée, quelques membres du congrès feront des observations pertinentes prises en compte avant que le vénérable Bassy-Koffi Bernard lionel qui, pour la circonstance , a porté la voix des groupes parlementaires PDCI-RDA, Vox Populi et Rassemblement, prenne la parole pour lire une notion relative au projet de résolution fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du congrès dont la teneur est la suivante.

« Considérant que conformément aux dispositions de l’article 98 de la Constitution, l’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en congrès à la demande du Président de la République ; ce qui est le cas présent. Considérant que conformément aux dispositions de l’article 99 de la Constitution, chaque Chambre du Parlement établit son Règlement et ses modifications ultérieures soumis au contrôle de constitutionnalité avant son entrée en vigueur. considérant que le projet de résolution fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du congrès n’est rien d’autre que le Règlement du congrès ; une assemblée parlementaire dont le Règlement doit être déféré au Conseil constitutionnel avant son application conformément aux dispositions de l’article 134 de la Constitution. »

« Considérant que le projet de Règlement du congrès est inabouti en raison d’articles manquant tels que ceux notamment au contrôle de procuration des parlementaires. En conséquence, les groupes parlementaires PDCI-RDA, Vox populi et Rassemblement au Parlement, réunis en congrès, demandent sans préjudice des observations sur le fond : premièrement, que le groupe de mots « Les membres du congrès » soit remplacé par le congrès ; Deuxièmement, qu’ayant toutes les caractéristiques d’une assemblée parlementaire, que le projet de l’examen requiert l’avis préalable du Conseil constitutionnel avant sa mise en application. »

« Troisièmement, les groupes parlementaires PDCI-RDA, Vox populi et Rassemblement au Parlement réunis en congrès demandent qu’il soit introduit dans le dispositif légal les questions relatives au contrôle des procurations des membres du congrès ; enfin, les groupes parlementaires PDCI-RDA, Vox Populi et Rassemblement au Parlement, réunis en congrès, demandent que l’adoption du projet de résolution fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du congrès soit suspendu jusqu’à la prise en considération des points susmentionnés afin d’éviter que le débat se transporte devant le Conseil constitutionnel. »

« Cette demande de retrait du projet de résolution appellera quelques observation de la part du vice-président du congrès, jeannot- Ahoussou Kouadio « Merci, nous avons écouté avec beaucoup d’intérêt cette gymnastique juridique qui appelle de notre part quelques observation. La première observation est d’ordre constitutionnel , la substance de la réponse se trouve dans la constitution. Si vous prenez le projet de résolution, la réponse se trouve dans les articles 1 et 2. C’est deja revu par la constitution . Et lorsque l’article 3 renvoie au reglement de l’assemblée à deja subi l’épreuve de conseil costitutinnel. »

« Et tous nous savons que quand l’Assemblée a adopté son Règlement, il a été envoyé au Conseil constitutionnel pour voir si ce Règlement est conforme à la Constitution. C’est pour cela qu’on renvoie les règles de fonctionnement du congrès au Règlement de l’Assemblée. Donc le contrôle des procurations, tout ce qui va se passer, on se conforme au Règlement de l’Assemblée. En tout état de cause, si d’aventure, c’est-à-dire que exceptionnellement, on devrait suivre cette motion, nous adoptons d’abord la résolution avant d’aller devant le Conseil constitutionnel. Ce n’est pas le projet qui va devant le Conseil constitutionnel ; c’est lorsque nous l’aurions adopté qu’il ira au Conseil constitutionnel. C’est une logique évidente. »

Ces explications qui ont suscité débats, le Président du congrès a refusé la parole à certains parlementaires dont Me Kouassi Kouamé Patrice dit KKP, député de Yamoussoukro, qui, malgré son insistance, n’a pas eu une oreille attentive auprès du Président. Celui-ci, bien décidé à faire le passage en force, a appelé au vote dudit projet de résolution. Qui a vu 255 pour, 65 contre et 11 abstentions. Pour le deuxième point à l’ordre du jour « La prise en considération du projet de loi de révision constitutionnelle », l’ambiance sera pareille. Les mains levées sont restées sans suite. Malgré cela, l’on a pu observer que les lignes ont bougé au sein du RHDP.

Avec 225 pour, 83 contre et 4 abstentions, l’on a remarqué, par rapport au premier vote, que la révision de la Constitution n’est pas du goût de tous au sein du RHDP. Ce deuxième passage en force fait, Amadou Soumahoro, qui se réjouissait de cette victoire, a fait connaitre sa vraie intention en venant, hier matin, à ce congrès. À savoir faire en sorte que la démocratie ne soit pas. D’ailleurs trahi par son micro, il a exprimé cela clairement se confiant à son vice-président au terme du vote « Ils ne savent pas que nous, on est plus bandit qu’eux… ». Ce qui a suscité des cris et étonnements au sein des hommes de média.

Voilà qui consacre le passage en force. Notons que dans l’après-midi, à 14 heures, la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales du Sénat a reçu pour examen du projet de loi portant révision de la Constitution, le ministre de la Justice, garde des sceaux, Sansan Kambilé. Qui avait à ses côtés le ministre Gilbert Kafana Koné, en charge des relations avec les Institutions. Là aussi, le groupe parlementaire PDCI-RDA a fait entendre sa voix quant à l’inopportunité de cette proposition de révision de la Constitution.

afriksoir.net

Comments

comments