Transport : Encore 15 « Gbaka made in Côte d’Ivoire» pour Yopougon et Abobo

Après la remise de 25 véhicules de type minibus aux transporteurs d’ Abobo et de Yopougon, le 26 janvier 2023 à Institut de Formation de la SOTRA à Abidjan Yopougon-Andokoi, en vue de renouveler leur parc automobile, le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné a procédé le vendredi 7 juillet 2023 à SOTRA Industries sis à Abidjan-Koumassi, à la remise des clés des 15 autres restants. Portant le nombre de Gbaka estampillés : l’abidjanaise » à 40, comme promis.

Renouvellement du parc automobile : Les 15 derniers minibus « Gbaka » sur les 40 promis aux conducteurs de Yopougon et Abobo remis par Amadou koné

Satisfait des 25 mini bus neufs remis le 26 janvier dernier aux constructeurs des communes de Yopougon et Abobo, le ministre Amadou Koné a décidé d’aller jusqu’au bout du processus du projet de remise de 40 minibus confortables made in Côte d’Ivoire.

Comme les 25 premiers, les 15 restants et remis ce vendredi sont de 18 à 26 places déclinables en plusieurs modèles. Ils sont aussi modulables en fourgonnettes, véhicules de police, ambulances, etc.

« Je suis heureux, à titre personnel, et également au nom du Gouvernement, de remettre les quinze derniers véhicules du projet dénommé « 40 Minibus Abidjanais » à des Conducteurs de véhicules Gbakas des communes de Yopougon et d’Abobo qui croient en notre projet et la Côte d’Ivoire, notre pays, redevenu un havre de paix et de développement sous le leadership éclairé de Son Excellence Monsieur le Président de la République Alassane OUATTARA.

Je voudrais profiter de cette tribune pour inciter tous les Bénéficiaires à saisir les immenses opportunités offertes par le Gouvernement pour professionnaliser le secteur des transports.

Je voudrais rappeler que les vingt cinq premiers bénéficiaires qui exploitent leurs véhicules depuis le mois de mai 2023, suivent à la lettre les consignes données par mes services avec un résultat encourageant tant au niveau de la tenue des comptes de remboursement qu’au niveau de l’entretien des véhicules.

Renouvellement du parc automobile : les 15 derniers minibus « Gbaka » sur les 40 promis aux conducteurs de Yopougon et Abobo remis par Amadou koné

Certains bénéficiaires font même plus d’efforts que le peloton, en remboursant plus que le montant journalier prévu. Merci à ceux- là pour leur engagement » a fait savoir le ministre Amadou Koné qui n’a pas manqué de féliciter et d’encourager l’ensemble Bénéficiaires qui ont été désignées lauréats, par les services du Ministère des Transports, selon des critères de sélection, en vue de faciliter et d’améliorer la mobilité urbaine dans le grand Abidjan.

La formation

Si les premiers bénéficiaires montrent un comportement exemplaire en matière de respect du code de la route, la courtoisie et la politesse envers les populations transportées et un accoutrement responsable, le ministre Amadou Koné a exhorté l’ensemble des bénéficiaires et chauffeurs à davantage de professionnalisme.

« L’ensemble des Bénéficiaires de véhicules IVECO, du présent projet, tout comme les autres conducteurs routiers, devront suivre auprès de nos services la formation au Certificat d’Aptitude à la Conduite Routière (CACR) afin d’améliorer leur connaissance en la matière » a-t-il insisté.

Le rajeunissement du parc automobile fait partie de l’ambitieux programme de modernisation du système de transport entrepris par le Président de la République Alassane OUATTARA depuis 2012.

Les réformes

Enfin, toute cette politique de réformes engagée par le Gouvernement, est traduite sur le terrain par le Ministère des transports à travers des réformes profondes et ambitieuses dont les résultats sont visibles en terme de l’amélioration de la qualité de service de transport. Il s’agit de :

l’introduction du système de transport intelligent, par la mise en œuvre de la vidéo verbalisation ;

le l’introduction du permis à point ;

la création de la base de données unique du Ministère des Transports,

la mise en place de la Nouvelle Immatriculation des Véhicules automobiles (NSIIV) lancée depuis le premier (1er) juin 2023 qui permettra de corriger de nombreuses imperfections en termes de qualité et de disponibilité des plaques d’immatriculation des véhicules automobiles ce qui facilitera le traçage des véhicules automobiles sur la voie publique par la vidéo verbalisation.

Avec Sercom Ministère des Transport