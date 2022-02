Ukraine : qui est le président Ukrainien Volodymyr Zelensky

Volodymyr Zelenski est né le 25 janvier 1978 à Kryvyi Rih, une ville du sud-est de l’Ukraine. Selon le journal Midi Libre, il est jui*f non pratiquant et russophone. Diplômé de droit à l’université nationale d’économie de Kiev, le jeune homme décide de se lancer dans une carrière à l’opposé de ses études supérieures : la comédie.

C’est en participant à un jeu télévisé russe, KVN, qu’il se fait connaître dans les années 90. La décennie suivante, en 2003 plus précisément, il fonde sa propre société de production baptisée Kvartal 95 Studio, en référence à un quartier de sa ville natale. Volodymyr Zelensky produit alors plusieurs émissions à succès et devient lui-même présentateur télé. Également chanteur, il remporte en 2006 la version ukrainienne de Danse avec les stars.

Déjà très populaire dans son pays, Volodymyr Zelensky entame en 2015 une nouvelle série humoristique – disponible en France sur Arte.tv – dans laquelle il tient le rôle principal. Intitulée Le serviteur du peuple, celle-ci raconte l’histoire d’un professeur d’histoire au lycée qui accède, malgré lui, à… la présidence de l’Ukraine !

Le public est tellement au rendez-vous que la série a été transformé en film l’année suivant sa sortie. Et c’est également ce succès qui a convaincu l’acteur de se présenter réellement à l’élection présidentielle en 2019, qu’il remporte (très) haut la main, avec 73,2% des voix.

À 41 ans, Volodymyr Zelensky est ainsi devenu le plus jeune chef d’État de son pays. Et depuis le Jeudi 24 Février 2022, son pays l’Ukraine est officiellement en Guerre avec la grande Russie de Vladimir Poutine.

Et malgré son titre de Président, il n’a pas hésité une seconde à prendre les armes et descendre sur le terrain et se battre aux côtés de ses soldats pour protéger son Pays. C’est ça on appelle le Leadership.

