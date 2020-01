Un délégué du PDCI-RDA menacé: «On m’a dit ce matin: vous êtes sur la liste, si vous ne vous taisez pas, on va vous abattre»

L’information émane de la direction du Parti démocratique de Côte d’Ivoire. Le délégué de Kotobi, localité située dans la région du Morounou et le département de Bougouanou, a été victime de menaces de mort. Kwabenan Stéphane, c’est son nom, a reçu ce jeudi un appel téléphonique des plus effrayants. « Tôt ce matin, j’ai reçu un coup de fil d’un numéro inconnu. J’ai décroché et la personne s’est présentée en tant que colonel Bakayoko. ‘Vous êtes monsieur Kwabenan? J’ai répondu oui. Et il m’a dit : vous êtes sur la liste de la Présidence, si vous ne vous taisez pas, on va vous abattre », a expliqué le jeune délégué du parti septuagénaire.

Qui est ce fameux colonel Bakayoko ? Est-il vraiment du grade et du corps dont il se revendique ? Pour l’heure, personne ne peut encore donner de précisions sur cette affaire. Toutefois, face à ces menaces de mort, une plainte a été déposée à la police judiciaire ce jeudi matin à 11h25 pour nécessité d’enquête. Aussi la direction du PDCI-RDA prend-elle à témoin l’opinion nationale et internationale pour cette autre menace à l’endroit des cadres du parti.

