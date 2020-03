Un président de conseil régional RHDP répond aux allégations hystériques du député Djohore Abe sur le Président Djedje Bagnon

Nous avons lu avec beaucoup d’ironies les allégations hystériques du sieur Djohore Abel sur le Président DJEDJE Bagnon (RHDP). Elles renferment de telles incongruités qui sont l’expression même de la négation de l’auteur des dits propos et qui par ailleurs ne nécessitent pas vraiment la réaction du Cabinet du Président du Conseil Régional et PCA du FER.

Tellement ces propos sont révélateurs de la représentativité réelle de l’individu Djohore sur le terrain politique et social de Gagnoa et surtout la perception profonde de son être des tenants du pouvoir d’Abidjan. Le reste n’étant que vanité.

Aussi voudrions-nous préciser que le Président DJEDJE Bagnon toujours dans le soucis de faire triompher le RHDP dans le GOH, continue d’accomplir les tâches qui lui ont été confiées par Son Excellence Alassane OUATTARA Président de la République de Côte d’Ivoire et Président du RHDP.

En sa qualité de Coordonateur Régional, Doyen des Élus et Cadres, en accord avec les Coordonateurs Régionaux et Régionaux Associés et l’ensemble du Personnel politique du RHDP afin d’œuvrer à la Victoire du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaky, Candidat du RHDP aux élections présidentielles d’octobre 2020.

Il prie le DIEU Tout Puissant de guider nos dirigeants dans la recherche des solutions à cette pandémie du COVID-19 et de toujours protéger notre pays et ses habitants. Que DIEU bénisse la Côte d’Ivoire et la Région du GOH.

Fait à Gagnoa le 21 Mars 2020.

Le Cabinet du Président

Le Conseiller Special

afriksoir.net

