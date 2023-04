UN PROCHE DE GUILLAUME SORO RÉVÈLE : « EN 2009, J’AI PRÉDIT QUE OUATTARA ALLAIT NOUS MENER LA VIE TRÈS DURE »

Les ennuis judiciaires auxquels sont confrontés Guillaume Soro et certains de ses proches depuis l’accession au pouvoir du président Alassane Ouattara ne surprennent pas Roger Banchi, cadre de l’ex-rébellion des Forces nouvelles.

Dans une série de tweets postés mardi 11 avril 2023, l’ancien cadre de la rébellion de Guillaume Soro, par ailleurs ministre de PME sous le régime de Laurent Gbagbo, révèle que ses prédictions concernant le sort que leur réservait le président Alassane Ouattara et le Rassemblement des républicains (RDR) remontent à l’année 2009, soit un peu plus d’un an avant l’offensive militaire qui a conduit à la chute du régime des refondateurs.

De l’idylle à des relations très tendues

« En 2009, j’ai prédit à certains de mes compagnons de l’ex-Rébellion que le RDR allait nous mener la vie très dure s’ils arrivaient au pouvoir… Bon, ils ont maintenant compris que j’avais dit vrai ! », a révélé l’ancien cadre des Forces nouvelles.

Opposant farouche au régime de Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, à la tête de la rébellion des Forces nouvelles, s’était rangé du côté du Rassemblement des républicain (RDR) et du reste de l’opposition pour mener la bataille politico-militaire qui a eu raison de Laurent Gbagbo en avril 2011 et à l’accession au pouvoir du président Alassane Ouattara.

L’idylle entre l’ancien député de Ferkéssédougou et ex-chef du Parlement ivoirien et son mentor n’aura malheureusement duré que quelques années. Guillaume Soro et Alassane Ouattara entretiennent depuis janvier 2019 des relations très difficiles.

L’ancien chef rebelle, condamné par la justice ivoirienne pour tentative de déstabilisation du régime d’Abidjan et condamné à la perpétuité, a été l’un des chefs de file de l’élan contestataire contre le troisième mandat jugé illégal du président Alassane Ouattara. En exil en Europe depuis son retour manqué à Abidjan en décembre 2019, Guillaume Soro fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par la justice ivoirienne.

Plusieurs de ses proches font également l’objet de poursuites judiciaires et nombre d’entre eux ont été arrêtés, jugés et condamnés à de lourdes peines d’emprisonnement. L’un des plus illustres, Souleymane Kamagaté dit Soul to Soul, chef de protocole de Guillaume Soro, a écopé de 20 ans de prison. Cette condamnation a été récemment confirmée en appel.