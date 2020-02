Voici les préalables de Bédié avant une rencontre avec Ouattara

Le chef de l’Etat, Alassane Ouattara, a clairement et publiquement émis le vœu d’une rencontre avec Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. On se rappelle que M. Bédié a pris ses distances vis-à-vis du RHDP depuis le 8 août 2018, à l’issue des échanges francs qu’il a eus avec le président de la République devenu président du RHDP. Eventuelle rencontre ADO-Bédié.

Le président du PDCI-RDA avait alors expliqué son retrait du RHDP par le non-respect des engagements pris par M. Ouattara, par les pratiques anti-démocratiques qui ont cours et surtout par la volonté de diviser et d’asservir le PDCI-RDA. Et depuis, les deux hommes ne se sont plus rencontrés. Chacun de son côté menant sa politique.

Si aujourd’hui, M. Ouattara se rappelle qu’il doit rencontrer à nouveau son « grand frère », il y a bien des conditions qu’il devra remplir pour lever toute équivoque. Des conditions que d’aucuns appelleraient des préalables républicains et démocratiques à lever.

On sait qu’avec le RHDP de M. Ouattara, tout a été tenté pour la destruction du Pdci-Rda: notamment, entre autres , la création des courants à charge de vider le parti ; des procès contre la direction du parti pour la mettre en faux et récupérer la machine du parti au compte du RHDP ; la chasse des cadres dans l’administration (la politique des tabourets) ; les intimidations, menaces et autres chantages en tous genres pour faire rallier des cadres et élus.

L’arrestation en effet et la mise en prison (ou la contrainte à l’exil) des cadres du PDCI-RDA ; la volonté même de vouloir déstabiliser le Président Henri Konan Bédié ; les détournements des cadres du plus grand et vieux parti de l’Afrique (après L’ANC en Afrique du Sud)…. Il faut que tout cela s’arrête. Il faut donc libérer les cadres PDCI-RDA et ceux des autres partis et groupements en prison pour leur appartenance au PDCI-RDA, faire revenir tous ceux qui ont été mis en exil.

Le président Bédié fait un travail de fond à impact significatif qui, quotidiennement, fragilise et met sur la défensive le parti de M. Ouattara. Alors, il sera convenable qu’avant toute rencontre, le président du RHDP annonce publiquement à la face du monde qu’il ne touchera pas à la Constitution, que la CEI sera reformée comme il se doit, qu’il n’est pas candidat et qu’il soutiendra le candidat du PDCI-RDA comme il l’avait promis. Par ailleurs, si M. Ouattara tient véritablement à décrisper l’environnement politique, pour une paix durable entre les Ivoiriens.

Il lui faudra aussi une vraie rencontre pour réellement prôner le vrai dialogue, en rassemblant autour d’une table Messieurs Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Francis Wodié, Kobenan Anaky, Mamadou Koulibaly, Moriféré Bamba, Georges Armand Ouégnin et tous les leaders des forces vives de la Nation, pour une grande réunion de vérité… Pour qui veut vraiment la Paix, la cohésion nationale et une élection démocratique, ces conditions ne devraient pas être difficiles à réunir.

