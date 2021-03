YOPOUGON: Alerte! ”des procès verbaux non conformes” l’opposition

Une alerte, Celle donnée par l’opposition pour des procès verbaux non conformes. « On veut nous voler notre victoire« . Telle est l’alerte donnée par un des suppléants des candidats de l’opposition. Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS) et Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci) dans la circonscription électorale de Yopougon.

Joint au téléphone ce dimanche 7 mars 2021, le suppléant annonce que les procès verbaux de dépouillement en leur possession leur donnent une écrasante victoire sur les candidats du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp). « Les procès que nous avons nous donnent la victoire.

Mais, nous ne savons pas par quelle magie, les procès verbaux en possession de la CEI locale disent le contraire. C’est un hold-up électoral qui est cours pour nous voler notre victoire au profit des candidats du RHDP. Nous sommes sommes engagés à mettre fin à ce coup. Nous sommes à la phase des compilations fait savoir le candidat suppléant.

En attendant la suite de l’affaire. À Yopougon, l’opposition est représentée, entre autres, par Michel Gbagbo, Armand Ouégnin, le président Eds, le petits-fils d’Houphouët. Ce sont des figures de proue de l’opposition contre le Rhdp.

