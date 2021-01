Portait : Georges Philippe EZALEY, qui est-il ? Découvrez le riche parcours de l’ancien Maire de Bassam

AbidjanTV vous propose le portrait de l’éminent Georges Philippe EZALEY, ancien Maire de Bassam.

Georges Philippe EZALEY, qui est-il ? Découvrez le riche parcours de l’ancien Maire de Bassam

Georges Philippe EZALEY marié et père de 4 enfants, est né le 29 mars 1954 à GRAND-BASSAM. C’est dans cette ville historique, première capitale de la Côte d’Ivoire qu’il va passer son enfance. Il y fait les études primaires et une partie du secondaire jusqu’à la classe de 3ème. Muni de son BEPC, il rejoint le Lycée Technique d’ABIDJAN en 1970, en classe de seconde E (Mathématiques et Techniques).

Georges Philippe EZALEY dit Big Modjo en sort 3 ans après, major de l’une des deux classes de Terminale E que compte la Côte d’Ivoire ; K.K.D. dit Tostao étant le major de l’autre classe de Terminale E. Ils sont les deux à obtenir le Bac E au premier tour en 1973.

Bénéficiaire de 3 bourses d’études pour l’étranger, Georges Philippe EZALEY, opte pour la bourse française FAC (Fonds d’Aide et de Coopération) qui lui permet de se rendre en France. Il est inscrit en classes préparatoires aux grandes écoles françaises (Mathématiques Supérieures et Mathématiques Spéciales) des Lycées de Belfort et de Toulon. Il intègre après concours, l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) de TOULOUSE, d’où il sort avec un Diplôme d’Ingénieur de l’Aviation Civile, Option Transports Aériens en 1979 et un Brevet Elémentaire de Pilote Privé d’Avion. Il s’envole ensuite pour les Etats-Unis d’Amérique en 1980 où il suit les cours de formation à la Fédéral Aviation Administration (FAA) Academy à Oklahoma City sanctionnés par divers certificats aéronautiques. Après un stage au centre FAA d’Atlanta, il rentre en Côte d’Ivoire pour se mettre au service de son pays. Il intègre alors l’Administration de l’Aviation Civile de Côte d’Ivoire en tant que jeune ingénieur. Il a aujourd’hui le Titre d’Ingénieur Général, Grade A7. Au cours de sa riche carrière professionnelle il a occupé plusieurs fonctions : de Chef de Service, de Sous-directeur des Transports Aériens et de la Navigation ainsi que des Opérations Aériennes, puis Directeur de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANAM) et aujourd’hui Directeur Général de la Société d’Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologie (SODEXAM), Société d’Etat, chargée de la gestion et du développement des aéroports et de la météorologie de Cote d’Ivoire. Parallèlement, il a occupé les fonctions de Coordonnateur technique et de Président du Comité de Gestion du Service d’Assistance en Escale à l’Aéroport d’ABIDJAN. Il a été membre de plusieurs Conseils d’Administration : Air Afrique, Air Ivoire, AERIA et Air Côte d’Ivoire.

Au niveau international, il a également représenté la Côte d’Ivoire à plusieurs réunions internationales : – de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) où il a été élu, en 1991 Vice-Président de la 10ème Conférence Mondiale de la Navigation Aérienne sur les futurs systèmes de Navigation Aérienne à Montréal.

De la Commission Africaine de l’Aviation Civile (CAFAC) dont notamment la 9ème Session Plénière de la CAFAC Niamey (Mai 1985) où il a été élu Président du Comité de Transport Aérien.

Georges Philippe EZALEY a réalisé en 1990 en tant qu’expert pour le compte de la Commission Africaine de l’Aviation Civile (CAFAC) l’étude relative à « l’évaluation des politiques africaines en matière de transport aérien » dans le cadre de la 2ème décennie des transports et des communications en Afrique de la CEA (Commission Economique Africaine).

Georges Philippe EZALEY a reçu plusieurs distinctions, dont celle de Commandeur de l’Ordre National de Côte d’Ivoire et de Médaille d’honneur du travail. Il est Président fondateur du Lion’s Club de Grand-Bassam en 1996 dans le souci d’apporter un mieux-être social aux populations démunies de BASSAM par le biais de ce club service.Au niveau politique, après avoir été membre du MEECI pendant ses études en France, il a gravi les différents échelons du PDCI-RDA, en étant Président de Comité de base, secrétaire Général de Section, Membre du Grand Conseil et aujourd’hui Membre du Bureau Politique de ce Parti, occupant la fonction de Président de la Commission de mobilisation du Bureau de la Délégation Départementale de GRAND-BASSAM. Il a été fait Officier de l’Ordre du Bélier de ce Parti en 2006. Il est Conseiller municipal de la Commune de Bassam depuis 1995. Au niveau sportif, Monsieur Georges Philippe EZALEY a pris en main les destinées du Club phare de la Ville de BASSAM, USCB (Union Sportive des Clubs de Bassam) en 2005 alors que le Club était en 3ème division et était en passe de rejoindre la Division Régionale (4ème Division). Georges Philippe EZALEY a permis au Club de BASSAM de remonter en première division en 2007 et de faire partie depuis, de l’élite du football national. Il a ainsi reçu l’Oscar 2007 du Meilleur dirigeant de club de football de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF). Georges Philippe EZALEY est aujourd’hui au Comité Exécutif de la FIF en qualité de Conseiller Spécial du Président de cette institution. Georges Philippe EZALEY est marié et père de 4 enfants ; et il a 2 petits enfants. Il parle couramment le français et l’anglais, et a pratiqué le Basketball et le Tennis dans sa jeunesse.

Sapel MONE

