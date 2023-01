COTE D’ IVOIRE: Marie Paule Adjé fait les éloges de Konnie Touré

Le 26 janvier est une journée spéciale pour la belle Konnie Touré qui célèbre ses 41 ans ce jour. À cet effet, elle a publié un message sur sa page Facebook, juste après minuit.

”Gloire à Dieu ! J’ai 41 ans aujourd’hui. Je n’ai pas encore accompli tout ce pour quoi tu m’as fait venir dans ce monde, mais je suis tellement reconnaissante pour ma vie. Merci Ya Rabbi. Joyeux anniversaiiiiire à moi. Petite pensée pour toi mon jumeau du 26 janvier DJ Arafat”, a-t-elle posté.

Quelques minutes après ce poste , Konnie Touré a également reçu un bel hommage de sa belle et jeune collègue Marie Paule Adjé.

”Et puis dans ton parcours, tu rencontres des personnes sincères, qui aiment et qui poussent les autres à être la meilleure version d’eux. Des personnes avec un coeur énorme, et qui n’hésiteront pas à t’épauler si un jour tu es au plus bas. J’ai la chance de te côtoyer Konnie Touré et je t’admire pour ton humilité, ta simplicité et ton professionnalisme. Joyeux anniversaire, longue vie ! Brille encore et encore ”, tel est le message posté par Marie Paule Adjé.

Un message qui signifie clairement que les relations sont très bonnes entre la belle Marie Paule Adjé et Konnie Touré, qui avait récemment posté un message très ciblé sur la toile .

” Y a rien de pire qu’un fan qui fait le même métier que toi. Au début, il est en admiration totale. Ensuite, il cherche à te ressembler. Après, il veut te dépasser, ce qui n’est pas mauvais en soi. Quand il réussit à le faire c’est tant mieux, gloire à Dieu pour toi. Mais si jamais, malgré tous ses efforts il n’y arrive pas, façon tu souffres dans sa main. Ton petit post net, il doit chercher à faire mieux, faut même plus on va te voir même, faut disparaître carrément. On a compris, c’est vous les meilleurs oh, c’est vous seuls les gens aiment. Nous, c’est connu, on vaut rien fort même. Mais pardon, déchargez un peu nos vies. Nous aussi on est enfant de quelqu’un. Vraiment on vous demande pardon d’avoir travaillé dur pour être là où on est. Pardon beaucoup ”, a écrit Konnie Touré sans pour autant citer de noms.

