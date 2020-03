Démission de Marcel Amon-Tanoh, vérité ou rumeur ?

Les rumeurs sur la démission de Marcel Amon-Tanoh deviennent persistantes. Le ministre des Affaires étrangères du Président Alassane Ouattara n’est pas favorable au choix du Premier ministre Amamdou Gon Coulibaly, comme candidat du RHDP.

Fausses rumeurs ou information fondée ? Les heures qui suivent devraient situer les Ivoiriens. Pour l’heure, son service de communication ne confirme rien et n’infirme rien non plus. Une chose est certaine, selon notre source proche de la Présidence ivoirienne, l’information est à prendre au sérieux.

« Hier, à l’issue du Conseil national de sécurité (CNS) auquel il a participé, en tant que membre statutaire, il a eu un entretien avec le président de la République, en aparté. Tout semble avoir été décidé à l’issue de cet échange », confie notre source. Absent au Conseil politique qui a vu la désignation d’Amadou Gon Coulibaly, comme candidat du RHDP, en dehors des textes du parti, Amon-Tanoh était apparu aux côtés d’un autre opposant au choix présidentiel, Albert Toikeusse Mabri.

Depuis quelques mois, les relations entre Amon-Tanoh et Alassane Ouattara, fidèles compagnons depuis de longues années, ont commencé à se tendre. En cause : la préférence de Ouattara pour Gon, un homme critiqué par ses pourfendeurs, comme peu rassembleur et moins charismatique.

Marcel Amon-Tanoh est la partie visible de l’iceberg des contestataires de Gon. Au nombre de ces derniers, l’on compte Hamed Bakayoko, qui s’était fendu d’un texte élogieux à l’endroit de Gon. De même que la ministre Kandia Camara, ainsi que les ministres Issa Coulibaly et Cissé Bacongo. Affaire à suivre donc.

.afriksoir.net

Comments

comments