Le gouvernement reporte la mise en quarantaine d’Abidjan pour permettre au RHDP d’aller battre campagne à l’intérieur du pays

Pour contenir la propagation de la pandémie à Coronavirus, le gouvernement (RHDP) ivoirien avait décidé d’une quarantaine de la ville d’Abidjan à partir du jeudi 26 mars 2020 après 80 cas positifs. Mais la mesure avait été différée de 72 heures le jeudi 26 mars à la surprise générale et sans explication. Ce report au dimanche 29 mars aurait-il un lien avec les nombreux dons du RHDP qui se font ces derniers temps à l’intérieur du pays ?

La propagation de l’épidémie à Coronavirus croit à un rythme exponentiel en Côte d’Ivoire. Et cette situation a poussé le gouvernement à durcir le ton. En effet, 7 nouveaux cas dépistés positifs à la pandémie invisible avaient été enregistrés le mercredi 25 mars 2020. Ce qui portait à 80 le nombre de cas confirmés en Côte d’Ivoire. Pour contenir la propagation de la pandémie, le gouvernement avait décidé d’interdire les déplacements hors de la capitale économique ivoirienne à partir du jeudi 26 mars.

Mais cette mise en quarantaine de la ville d’Abidjan avec celles de l’intérieur, précédemment annoncée et saluée par l’ensemble des Ivoiriens fût reportée au dimanche 29 mars à minuit. L’information a été donnée le jeudi 26 mars au journal télévisé de 20 heures de la RTI1. Les Ivoiriens continuent de s’interroger sur les raisons de ce report de cette mise en quarantaine au moment où le Covid-19 continue sa percée fulgurante en terres ivoiriennes. La date aurait-elle été différée afin de permettre aux cadres du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) de se rendre à l’intérieur du pays pour faire les dons aux populations avant de boucler Abidjan empêchant ainsi aux autres partis politiques d’en faire autant ?

Remarquons que depuis le mardi 11 mars 2020, date de la découverte du premier cas de Coronavirus en Côte d’Ivoire chaque parti politique ou groupement social fait des dons aux populations démunies en vue de leur permettre de supporter et les sensibiliser sur cette pandémie invisible. Le RHDP, coalition au pouvoir n’est pas resté en marge de cette marque solidarité. Le parti d’Alassane Ouattara est d’ailleurs très actif sur le terrain ces derniers temps en ce sens qu’il a fait de nombreux dons aux populations aux villes de l’intérieur.

Pour preuve, le samedi 28 mars 2020, certains cadres de la région du Tonkpi avec à leur tête, Sidiki Konaté, ministre de l’Artisanat et de la Promotion des PME ont fait un don en nature d’une valeur de 20 000 000 FCFA à leurs parents de la région au siège du parti à Cocody.

Le samedi 28 mars 2020, le secrétaire d’Etat au Renforcement des Capacités, Epiphane Zoro Bi Ballo, fils de la région a offert des kits sanitaires à la population de la Marahoué à la préfecture de Bouaflé au nom du premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

Le vendredi 27 mars 2020, le candidat du RHDP à l’élection présidentielle, dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus a offert de nombreux vivres et non vivres aux populations des trois départements, des quatre sous-préfectures et des trois communes que compte la région de la Bagoué. Cette région est réputée pour son attachement au RHDP, région natale de Bruno Nabagné Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l’Assainissement. C’est ce dernier lui-même qui a annoncé ce don.

Le dimanche 29 mars 2020 à 15 heures 45 aura lieu une cérémonie remise de don pour la lutte contre le Coronavirus d’Amadou Gon Coulibaly aux populations de Bouaké au sein de la cour de la mairie de Bouaké, ex-ONUCI.

Pour certains observateurs de la scène politique ivoirienne, ces dons du RHDP ont un fonds de récupération politique. «J’ai l’impression que les dons se font en RHDP. Le RHDP en profite pour faire sa campagne en entretenant ses militants. Quels sont ces dons estampillés du logo du RHDP ? Même en ces temps difficiles ce parti a le courage de conquérir des militants.

De toutes les façons le Coronavirus ne choisit pas de parti politique », dénonce Célestin Yapo, un militant de l’opposition ivoirienne. Quant aux militants du parti d’Alassane Ouattara, ils ne voient aucun mal car ce qui importe pour eux, c’est la marque de solidarité aux populations démunies.

