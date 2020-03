Le ministre Mabri appelé à rejoindre l’opposition

pris sur le mûr de Tia André, Député PDCI-RDA de Man, ex maire de la ville.

Sortir du RHDP et passer à autre chose.

Tu as mon soutien grand frère #MABRI, en ce moment où tu as une décision historique à prendre; où le camp #RHDP que tu as loyalement servi tente de te livrer aux injures et aux humiliations. Reste serein et digne. Courage à toi. Sache que tu es attendu, les bras grandement ouverts au sein de la grande et rassurante plate forme de l’ opposition ivoirienne initiée par #LE_PRÉSIDENT_HKB.

Fraternellement, ton jeune frère Tia André

