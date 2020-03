« Leurs intentions, c’est de confisquer les institutions » (Ouattara Gnonzié)

discours de Ouattara Gnonzié, président du RPP au meeting de l’opposition à Yamoussoukro, le dimanche 15 mars 2020.

Je voudrais vous saluer et vous remercier d’être venus si nombreux. Il est beau, il est bien que des frères et des sœurs se rassemblent. Le disant, je me réjouis et fier d’être dans cette foule venue ici ce dimanche sur les terres du président Félix Houphouët-Boigny.

Nous avons suffisamment parlé mais il faut désormais d’autres voies et nos parlementaires nous ont indiqué la voie que nous devons suivre pour que les objectifs de la Côte d’Ivoire soient atteints pour réaliser le destin de la Côte d’Ivoire et le destin de la Côte d’Ivoire aujourd’hui, c’est de dire non à la modification de la constitution, et demander le retour de tous les exilés.

Le destin de la Côte d’Ivoire, c’est également de nous lever et d’aller chercher nos cartes d’identité. Nous connaissons tous les intentions des auteurs de la réforme de la constitution. Leurs intentions, c’est de confisquer les institutions de la république.

Leurs intentions, c’est de faire en sorte qu’avant ou après les élections ce pays soit ingouvernable .Il nous faut retrouver la Côte d’Ivoire de nos rêves, un pays de paix. Nous devons donc dire non à la nouvelle constitution, nous voulons nos cartes d’identité gratuitement pour nos pauvres parents. Levons-nous, avançons vers où se joue l’avenir de la Côte d’Ivoire.

afriksoir.net

Comments

comments