Tidjane Thiam serait-il intéressé par la présidence ?

Tidjane Thiam l’ex-directeur général du Crédit Suisse va se prononcer bientôt sur des moments importants que la Côte d’Ivoire va vivre. Dans un message publié sur les réseaux sociaux par un de ses proches et signé de lui, le banquier ivoirien le fait savoir.

« Je m’exprimerai le moment venu sur les échéances importantes auxquelles notre pays fera face cette année. D’ici là, restons unis dans la paix et le dialogue », fait savoir Tidjane Thiam dans son message.

Dans son adresse de quelques lignes datée de ce samedi 14 mars, l’ex-DG du Crédit Suisse apprécie tous les mots et actions de soutien à lui manifestés depuis son pays la Côte d’Ivoire au lendemain de sa démission de cette banque européenne. » Chers amis, je tiens à remercier chacune et chacun d’entre vous, pour le soutien et l’affection que vous m’exprimez. Cela me touche profondément. Je suis de près l’évolution de la situation dans notre pays, comme je n’ai jamais cessé de le faire. Ceux d’entre vous qui me connaissez, savent que je suis un homme de peu de mots », dit-il.

Tidjane Thiam a été Directeur général du Crédit Suisse de juillet 2015 à février 2020. Depuis sa démission courant février de cette banque, des observateurs le présentent comme un intéressé par la course à la présidence ivoirienne. Le banquier lui-même s’est jusque-là abstenu d’évoquer la question.

7info.ci

