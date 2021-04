Les voitures les plus chères du monde : classement 2021

Bugatti, Rolls-Royce, Koenigsegg, Ferrari, Lamborghini, Pagani, Porsche, McLaren… tous ces constructeurs ont au moins une représentante dans notre classement. En proposant de tels modèles, ils exposent tout leur savoir-faire avec des voitures toutes plus folles les unes que les autres. Pour vous donner l’eau à la bouche, on pourrait citer, pêle-mêle : le Ferrari LaFerrari et ses 963 ch, la Porsche 918 Spyder et ses 350 km/h de vitesse de pointe, l’Aston Martin Vanquish avec ses 620 Nm ou encore la Bugatti Chiron et ses 2,5 secondes au 0 à 100 km/h. Des modèles pour lesquels il faudra casser sa (très grosse) tirelire si vous souhaitez les voir trôner dans votre garage. Mais des bolides encore bien loin du tarif à peine croyable de la voiture la plus chère du monde.

Bugatti La Voiture Noire : 16,7 millions d’euros TTC

La tête de ce classement a été renouvelée en mars 2019, à l’occasion du dernier Salon de Genève organisé à ce jour. En effet, Bugatti y a exposé un modèle inédit et unique, à 11 millions d’euros hors taxes, soit 16,7 millions d’euros TTC. Ainsi, celle qui est baptisée « La Voiture Noire » est à ce jour la voiture la plus chère au monde.

Dans son sillage, figure la Pagani Zonda HP Barchetta, à 15 millions d’euros. Déclinée en trois exemplaires, elle a été dévoilée au Concours d’Élégance de Pebble Beach 2017. Sur la troisième marche du podium, on trouve la Rolls-Royce Sweptail. Ce modèle unique, présenté au concours d’élégance de la Villa d’Este en 2017, est estimé au tarif de 11,4 millions d’euros.

20 modèles à plus de 2 millions d’euros

A bonne distance du trio de tête, on note la présence de deux autres représentantes de Bugatti, la Centodieci et la Divo, à respectivement 8 millions et 5 millions d’euros. A la lisère du Top 5, la Koenigsegg CCXR Trevita à 4,8 millions d’euros est suivie par la Maybach Exelero (4 millions), la Bugatti Chiron Super Sport 300+ (3,5 millions) et la Lamborghini Veneno au double parfum, en roadster (3,3 millions) et en coupé (3 millions).

Dans l’ordre, le Top 20 de ce classement arrêté à la fin du mois de mars 2021 est complété par la Ferrari Sergio Pininfarina (3 millions), l’Aston Martin Valkyrie AMR Pro (2,9 millions), la Rolls-Royce Phantom Hyperion (2,8 millions), la Bugatti Chiron (2,5 millions), la W Motors Lykan Hypersport (2,5 millions), la McLaren Speedtail (2,4 millions), la Koenigsegg Jesko (2,3 millions), la Ferrari FXX K (2,2 millions), ainsi que les Lamborghini Centenario, Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse et Koenigsegg Regera (2,1 millions).

