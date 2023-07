Banwa: 30 veuves et veufs bénéficient d’une aide du COPROSUR

Solenzo,28 juillet 2023(AIB)-Le Comité Provincial de Secours d’Urgence et de Réhabilitation COPROSUR a fait un don de vivres à 30 veuves et veufs dans le cadre de la validation du plan de contingence provincial.

Les membres du Comité Provincial de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (COPROSUR) se sont retrouvés du 25 au 28 juillet 2023 pour valider le plan de contingence provincial qui avait été élaboré au mois de mai 2023 avec une équipe du SP/CONASUR.

Selon le représentant du Haut Commissaire Jules Kabore la mise en place de ce plan a été effectif grâce au CONASUR et également au partenaire qui est Terre des hommes (Tdh) qui ont permis d’acquérir ces dons composés de sacs de riz, de bidons d’huile, de sucre,de sel et d’haricot.

« Pour l’instant nous avons travaillé avec l’action humanitaire qui a pu fournir une liste de veuves et veufs qui sont vraiment dans le besoin car chez certaines personnes il n’y a même pas un grain de céréale surtout les veuves chefs de ménage qui souffrent beaucoup »: conclut le représentant du Haut Commissaire.

Composés de 2 sacs de riz de 25kg, de 10kg d’haricot, de 2 kg de sucre, d’un kilogramme de sel et 1 Boudon de 5 litres d’huile, chaque personne parmi les 30 personnes a reçu ses dons des mains des membres du COPROSUR en présence de l’équipe de SP/CONASUR et des membres du partenaire Tdh.

Minata Guimbou n’arrive pas à retenir ses larmes après avoir eu les vivres.

« Dieu seul sait ce que je ressens.Je ne peux pas parler mais je dis merci au Président du Burkina. je ne peux pas le voir et lui dire mes sentiments mais je le bénis nuit et jour avec toutes les FDS.Merci au Haut Commissaire et à son équipe car c’est Dieu seul qui va vous payer. Je n’avais que 300 FCFA aujourd’hui et je me demandais comment nourrir les petits orphelins et voilà….pleure ».

Selon les dires du représentant du Haut Commissaire Jules Kaboré, plusieurs personnes seront satisfaites dans les jours à venir.