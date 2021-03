7ème jour du décès du Premier Ministre Hamed Bakayoko : Ouattara a pris part

Le Président de la République Alassane Ouattara et la Première Dame Dominique Ouattara ont pris part à la cérémonie de sacrifice du 7ème jour du décès du Premier Ministre Hamed Bakayoko, le dimanche 21 mars 2021.

La cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte de la Mairie d’Abobo. Elle a enregistré notamment la présence de plusieurs représentants de chefs d’Etat de la sous-région, des membres du Gouvernement, des Présidents d’institution, des membres de la famille de l’ex-Premier Ministre et maire d’Abobo, des personnalités civiles, religieuses et militaires et des populations de la commune.

Etaient également présents le Cheick Ali Ouattara, représentant du Cheick Aïma Mamadou Traoré, Président du Conseil Supérieur des Imams (COSIM), des Imams de la commune d’Abobo, des guides religieux venus de la sous-région, des hommes de Dieu d’autres confessions religieuses et des populations venues de l’ensemble des communes du District d’Abidjan.

La cérémonie a débuté aux alentours de 9 heures avec la lecture complète et intégrale du Saint Coran à trois (03) reprises. Puis de nombreux dons ont été faits à la famille de l’illustre disparu, aux Imams et aux personnes nécessiteuses pour le repos de l’âme du Premier Ministre Hamed Bakayoko. Le Président de la République a également fait des dons en numéraire portant sur la somme de 31.500.000 F CFA à la veuve et aux enfants, aux frères et sœurs du défunt, au COSIM, aux Imams de la commune d’Abobo, aux lecteurs du Saint Coran, aux guides religieux des autres confessions religieuses présents et au comité d’organisation.

Prenant la parole au nom de la famille du défunt, El Hadj Mamadou Bakayoko, porte-parole de la famille éplorée a remercié le Président de la République et la Première Dame pour leur soutien à la famille Bakayoko.

La cérémonie a pris fin avec des bénédictions faites par les Imams Abou Bakayoko, Mohamed Konaté et le Cheick Ali Ouattara, représentant du Président du COSIM.

