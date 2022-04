Au Sénégal, la grande mosquée Blanchot de Dakar a rouvert après quatre ans de travaux

Le dernier vendredi de ramadan, le 29 avril, a été marqué par l’achèvement de la réhabilitation de la grande mosquée Blanchot, en plein cœur du centre-ville de Dakar. Mosquée historique de la capitale sénégalaise qui date du début du XXe siècle (1907), elle était en travaux depuis quatre ans et a été inaugurée lors de la grande prière en présence du président Macky Sall. Publicité

Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier

Les rues tout autour de la grande mosquée Blanchot étaient bloquées par des rangées de fidèles lors de la prière de la mi-journée. Tous n’ont pas pu rentrer dans l’édifice d’une nouvelle capacité de 6 500 personnes.

À l’extérieur, la mosquée a gardé ses rosaces et mosaïques de façade mais l’intérieur a été modernisé dans un style oriental et marocain. La réhabilitation a coûté plus d’un milliard cent millions de francs CFA…

