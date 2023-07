Blac Chyna se fait baptiser et se débarrasse d’une image démoniaque

Blac Chyna, mannequin et personnalité de la télévision américaine, a récemment annoncé son baptême et a retiré une image démoniaque de son corps. La star a partagé cette nouvelle sur ses réseaux sociaux, remerciant Dieu de l’avoir sauvée.

La célébrité, dont le vrai nom est Angela White, a décidé de se faire baptiser pour marquer un tournant dans sa vie selon Christian Post. Elle a partagé cette expérience sur Instagram, où elle a posté une photo d’elle en train de se faire baptiser, avec la légende “Merci Dieu de m’avoir sauvée”.

Ce baptême symbolise pour elle une nouvelle étape dans sa vie et une volonté de se rapprocher de Dieu. En plus de son baptême, l’ancienne star de télé-réalité a également décidé de se débarrasser d’une image démoniaque qu’elle avait tatouée sur son corps. Elle a partagé une vidéo sur Instagram montrant le processus de retrait du tatouage, affirmant qu’elle voulait “enlever cette énergie négative” de sa vie.

“Enlever ce tatouage Baphomet. Je renvoie toute cette énergie au propriétaire.”

En partageant cette nouvelle étape de sa vie avec ses fans, Blac Chyna montre qu’il “est possible de changer et de se tourner vers une vie plus spirituelle”, rapporte Faithwire. Son baptême et le retrait de son tatouage démoniaque sont des symboles forts de cette transformation et peuvent inspirer d’autres personnes à suivre son exemple.