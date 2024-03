Carême chrétien: les leaders religieux catholiques remercient Pierre Dimba pour son soutien

Conduite par Mgr Alexis Touably Youlo, président de l’épiscopat ouest-africain, Evêque du diocèse d’Agboville, la délégation des guides religieux catholique a affirmé avoir effectué le déplacement cette année pour exprimer personnellement et de vive voix leur reconnaissance et leur gratitude au ministre Pierre N’gou Dimba pour toutes ses actions menées à l’endroit de la communauté chrétienne d’Agboville, de Tiassalé, Sikensi et Taabo.

Pour sa disponibilité et sa sollicitude, le clergé a adressé de vives prières de bénédiction au Tout-Puissant pour son fils, le président du Conseil régional de l’Agbéby-Tiassa car : ‘’l’âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé’’, confère proverbes 11 :25.

Pour l’ensemble de ses œuvres, il était donc primordial selon le porte-parole de la délégation de dire ‘’Nassê, Nassê, Nassê », merci au ministre Pierre Dimba.

Conformément à la tradition, le président de l’Agnéby-Tiassa a renouvelé cette année encore son soutien en offrant des vivres et des non-vivres aux fidèles catholiques de sa région. La remise symbolique de ce don a été effectuée le mardi 5 mars 2024 par la directrice des Affaires sociales et culturelles du Conseil régional d’Agnéby-Tiassa, Mme Christine Kakou, à la salle de la Cathédrale Saint Jean Marie Vianney d’Agboville. Ce geste généreux comprenait du riz, du sucre, de l’huile et des pâtes alimentaires.

Lors de sa rencontre avec les autorités religieuses, Pierre N’gou Dimba a exprimé sa profonde reconnaissance. Il a souligné qu’il était très touché par l’acte symbolique de ces hommes de foi. En tant qu’élu, il a affirmé que c’était de son devoir d’être aux côtés de l’ensemble des couches sociales.

Les guides religieux exhortés à demeurer dans la prière

Il a ensuite demandé aux guides religieux de continuer à prier pour la cohésion sociale dans la région de l’Agnéby-Tiassa et pour la paix en Côte d’Ivoire. Pierre Dimba leur a souhaité une bonne continuation du jeûne tout en insistant sur l’importance de formuler des prières et des intentions en faveur du Président de la République, grâce à qui toutes ces actions sont rendues possibles.