Coronavirus: Les mosquées fermées pour 15 jours en Côte d’Ivoire

Le lundi 16 mars, le Conseil National de Sécurité (CNS), au terme d’une réunion extraordinaire présidée par S.E.M Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire et exclusivement consacrée à l’examen de la situation de la pandémie à Coronavirus (COVID-19) en Côte d’Ivoire, a communiqué une série de 13 mesures. Le COSIM et l’AMSCI/CODIS exigent la ferméture de toutes les mosquées sur toute l’étendue du territoire nationale pour un delai de 15.

Ce mercredi 18 mars, le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, monsieur Sidiki Diakité a convié à une réunion d’information l’ensemble des confessions religieuses. Il a expliqué à cette occasion les différentes mesures édictées par le CNS visant à préserver la santé des populations.

A la suite des explications du Ministre et dans le souci d’apaiser les attentes et interrogations des fidèles musulmans, les imams du COSIM et de l’AMSCI/CODIS, réunis en ce jour à la grande mosquée de la Riviera Golf, après concertations, invitent prestement l’ensemble des fidèles musulmans à se conformer aux mesures communiquées par le CNS.

Le COSIM et l’AMSCI/CODIS félicitent vivement le Président de la république et le gouvernement de Côte d’Ivoire à travers le CNS pour cette heureuse initiative tendant à protéger la Côte d’Ivoire des risques de propagation généralisée du COVID-19 et surtout d’y associer les communautés religieuses.

Le COSIM et l’AMSCI/CODIS qui se préoccupent déjà de cette situation pandémique avec des prières et invocations dans les mosquées depuis plusieurs semaines, s’engagent à renforcer et à multiplier ces supplications au Très Haut Allah, le Tout Miséricordieux qui énonce clairement dans le Coran (S94, V5/6) « A côté de la difficulté est, certes une facilité » afin qu’Il permette à l’humanité de vaincre le COVID-19.

Toutefois, conscients de ce que « Allah ne modifie point l’état d’un peuple tant qu’ils ne modifient pas ce qui est en eux même (S13, V11 », les Imams du COSIM et de l’AMSCI/CODIS, après évaluation de la situation grâce à l’éclairage des experts médicaux et conformément aux textes de l’Islam énoncent les directives ci-après relativement (1) aux cultes dans les mosquées, (2) aux actes socio-cultuels, et (3) au comité de veille mis en place.

« Les mosquées sur toute l’étendue du territoire nationale sont fermées pour toutes les prières y compris celle de jumu’a (prière de vendredi) pour un délai de 15 jours renouvelable à compter de ce mercredi 18 mars à minuit. »

Relativement aux prières dans les mosquées

I. Les mosquées sur toute l’étendue du territoire nationale sont fermées pour toutes les prières y compris celle de jumu’a (prière de vendredi) pour un délai de 15 jours renouvelable à compter de ce mercredi 18 mars à minuit. Toutefois chaque musulman est invité à intensifier les prières à domicile ;

II. De même toute activité collective (réunion, cérémonie..) de quelque nature qu’elle soit est suspendue dans les mosquées durant la même période de 15 jours renouvelable.

III. Les comités de gestion des mosquées sont invités à veiller au respect de cette décision de fermeture temporaire des mosquées et à leur entretien constant. Relativement aux actes socio-cultuels

I. Les actes socio-cultuels se rapportent aux célébrations de baptême, de mariage, de sacrifices et d’enterrement ;

II. Les mariages, les cérémonies de sacrifices, les baptêmes dans les mosquées sont également suspendus pour un délai de 15 jours renouvelables à compter de ce jour ;

III. Les prières mortuaires et les enterrements en cas de nécessité se feront sous la responsabilité des Imams des mosquées avec l’obligation d’un nombre limité de personnes n’excédant pas 50 ; Relativement au comité de veille

I. Il est en effet crée un comité de veille pluridisciplinaire composé d’Imams, de médicaux, de travailleurs sociaux et de communicateurs ;

II. Ce comité veillera au respect des directives susmentionnés, à la diffusion des messages de sensibilisation et d’éducation relatifs à la bonne gestion de la pandémie, conseillera le COSIM et l’AMSCI/CODIS de toute mesure nécessaire à appuyer les autorités sanitaires dans l’effort collectif d’endiguer ce fléau du covid-19.

De façon générale, le COSIM et l’AMSCI/CODIS invitent l’ensemble de la communauté musulmane et de la population ivoirienne à respecter scrupuleusement les directives ci-dessus édictées dans le respect et la discipline. Ils les invitent à intensifier les prières, les suppliques en direction d’Allah afin qu’il nous gratifie de son immense miséricorde.

Fait à Abidjan le 18 mars 2020. LE COSIM L’AMSCI/CODIS

