Côte d’Ivoire/ Fédération évangélique : investiture du président de la FECI

La Fédération Évangélique de Côte d’Ivoire (FECI) a investi dans ses fonctions de Président de l’institution, Rev Dr GBOAGNON Appolinaire, ce vendredi 30 Avril 2021 à l’Église Évangélique de Réveil International, sise à Cocody Bonoumin.

C’était l’occasion d’une cérémonie organisée à cet effet, que le Président de la Fédération évangélique a été investi par le Président de l’Église CMA de Côte d’Ivoire, Rev Dr Noël N’GUESSAN, par ailleurs Président de la Conférence des Présidents de la FECI.

La cérémonie a enregistré la présence des églises évangéliques membres, des autorités administratives et politiques parmi lesquelles le Directeur Général des Cultes, M. BAMBA Messemba, la 4è adjointe au Maire de Cocody, Mme N’ZI Odette représentant le Maire et l’ancienne Première Dame, Mme Simone GBAGBO.

Dans sa prédication, le Rev Pasteur KOFFI Celestin, qui est par ailleurs Vice-Président Mondial de l’Union Mondiale de l’Alliance (UMA) et Coordonnateur de l’UMA Région Afrique, a indiqué qu’à l’instar de Samuel, le Président ou le Guide religieux ne doit pas se contenter seulement des tâches administratives, mais il doit prêcher la vraie parole de Dieu. Il a invité le Président GBOAGNON Appolinaire à être également un éveilleur qui interpelle les autorités du pays comme Samuel qui exerçait les fonctions de Prophète, Juge et Sacrificateur (prêtre et intercesseur).

Après son investiture, le Président de la FECI, Dr GBOAGNON Seri Appolinaire a émis le vœu que la FECI impacte tous les domaines de la vie de l’église et de l’Etat. Et pour se faire, la Fédération s’est dotée d’un plan stratégique à cet effet. C’est pourquoi il appelle tous les FECISTES à se mobiliser pour les actions de la Fédération.

Pour entamer ce deuxième mandat de quatre ans à la tête de la FECI, le Président GBOAGNON a tenu à présenter la liste des membres de son bureau.

L’occasion a servi de cadre pour investir également dans leur fonctions, la Présidente des Femmes de la FECI, Mme OUENTCHIST Geneviève, par ailleurs Présidente des Femmes des Pasteurs de l’Eglise des Assemblées de Dieu et le Président de la Jeunesse de la FECI, Dr KOUASSI Roland qui est le Président de la Jeunesse des Eglises CMA de Côte d’Ivoire.

Il convient de noter que la FECI est la plus ancienne fédération d’églises dans notre pays. Elle est issue de la Fédération Protestante de l’AOF avant les indépendances pour devenir la Fédération des Évangéliques de Côte d’Ivoire à l’issue des travaux de la réunion constitutive des 21 et 22 Novembre 1960 à Bouaké avec 8 Eglises et missions membres à savoir les institutions connues aujourd’hui sous les noms suivants : l’église AEECI, l’église CMA, l’église AEBECI, l’église AEEBLCI, l’église UEESO, l’église Méthodiste (elle s’est retirée plus tard), l’église des Assemblées de Dieu et des Groupes Missionnaires.

Les documents administratifs afférents à cette nouvelle organisation ont été reçus le 26 janvier 1961 avant de devenir à partir de 1964 la Fédération Évangélique de Côte d’Ivoire. A ce jour, la FECI compte plus de 100 membres, églises et œuvres chrétiennes. La FECI est membre de l’Association des Evangéliques d’Afrique (AEA) et de l’Alliance Évangélique Mondiale (AEM).

Fidèles des églises membres de la FECI, joignons nos voix pour porter à la grâce du Seigneur, les serviteurs de Dieu nouvellement investis afin que leurs missions connaissent un franc succès pour la Gloire de Dieu.



