Côte d’Ivoire: Gédéon de la Tchetchouvah est-il vraiment un pasteur ?

Dans l’une de ses prédications, le pasteur Gédéon de la Tchetchouvah a dévoilé toute l’admiration qu’il a pour le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara.

Gédéon de la Tchetchouvah: “On ne dirige pas un pays avec la Bible…Laissez Ouattara et ses gars manger”

Le pasteur Gédéon de la Tchetchouvah a fait savoir, dans l’une de ses prédications, qu’il appréciait la façon dont le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, dirige le pays.

Pour cet homme de Dieu très controversé, le président Ado ne fait aucun cadeau à ses concurrents politiques qui s’opposent à sa façon de voir les choses. Et cela garantit, selon Gédéon, la stabilité et la tranquillité dans le pays.

J’aime beaucoup sa façon de diriger le pays parce qu’il y a d’autres qui ont dit qu’on voit le dos du nageur, mais ils n’ont jamais rien fait. Les nageurs les ont noyés. De la manière qu’il règne, c’est comme ça que Salomon a dirigé Israël. Tous ceux qui veulent semer le trouble, Salomon les prend; il les frappe; il les tue ou il les enferme … Un homme qui veut que son règne soit en paix, tous ceux qui s’opposent à sa façon de voir les choses, il faut les frapper …‘’, a soutenu le pasteur Gédéon de la Tchetchouvah.

Puis d’ajouter: “Lisez l’histoire de Dieu lui-même, quand satan a tenté de jouer avec son pouvoir, est-ce que Dieu s’est amusé? Satan a été maté. Et c’est comme ça un chef d’Etat doit diriger un pays. On ne dirige pas un pays avec la Bible… Que Dieu donne longue vie à notre président Ado pour que la Côte d’Ivoire soit tranquille”, a-t-il ajouté.

Le pasteur Gédéon de la Tchetchouvah a apporté une réplique aux détracteurs du pouvoir Alassane Ouattara, qui estiment que celui-ci ne favorise que ses partisans dans ses différentes nominations et même dans les concours.

“Jésus-Christ lui-même a fait la promesse pour dire que quand le fils de l’homme viendra pour régner, vous qui avez souffert et marché avec moi, vous allez vous asseoir sur le trône pour régner avec moi. Donc Jésus lui-même, quand il va régner, il va manger avec ses propres gars … Alors nous encourageons ceux qui sont au pouvoir à manger. Les autres avaient mangé non ? Qui va souffrir avec ses gars et puis quand il va arriver au pouvoir, il va les laisser pour manger seul ? Dieu bénisse Ado. Qu’il mange avec ses gars…S’ils ont entendu ce message et qu’ils veulent me donner à manger, je mange aussi”, a rigolé le pasteur Gédéon.

