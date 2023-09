Côte d’Ivoire : la communauté musulmane commémore le Maoulid

Le Maoulid, une fête musulmane non officielle, est observé pour commémorer la naissance du Prophète Muhammad (SAW, que la paix et la bénédiction soient sur lui).

La commémoration de la naissance du Prophète de l’Islam est une tradition répandue dans les pays musulmans du monde entier, bien que son observance puisse varier au sein de la communauté. Muhammad (SAW), fils d’Abdoullah ibn Abdoul Moutalib et d’Amina bint Wahab, est né le 12 du troisième mois de l’année lunaire, correspondant au 12 Rabi-al-Awal. À l’âge de six ans, il devient orphelin et est pris en charge par son grand-père paternel, Abdal-Mutalib.

En l’an 610, à l’âge de 40 ans, Muhammad a été visité par l’ange Djibril (Gabriel) dans la grotte de Hira. C’est là qu’il a reçu la première révélation du Saint Coran et a été enjoint de réciter (Iqra). Cet événement marque le début de sa prophétie, qui s’étend de La Mecque à Médine, en Arabie Saoudite, jusqu’à sa mort en 632, à l’âge de 63 ans. Dans la foi islamique, Muhammad (‘alayhi salat wa salam’) est considéré comme le plus exemplaire des êtres humains, une source de lumière et un modèle à suivre dans sa conduite et ses qualités. Cela englobe sa générosité, sa modestie, sa force intérieure et son empathie envers autrui.

La tradition du Maoulid aurait été instaurée pendant la période des Fatimides en Égypte, au cours de la première moitié des années 970 (Xe siècle), sous le règne d’Al-Muhizz li-Din Allah, dans le cadre du califat chiite. On raconte que son objectif était d’affirmer sa légitimité. Cette célébration se caractérise par des discours religieux, des prières, des récitations du Coran, et surtout, une abondance de bénédictions en l’honneur du dernier Prophète de l’Islam, qui ont lieu de la soirée jusqu’à l’aube.