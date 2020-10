Côte d’Ivoire: La section COSIM de Yopougon initie des prières pour la paix

La section du Conseil supérieur des Imams de Yopougon a organisée samedi 17 octobre 2020, une journée de prière pour la paix en Côte d’Ivoire, en procédant à la lecture intégrale du Coran dix fois et en faisant des bénédictions pour les autorités et dirigeants du pays.

Une centaine d’imams de Yopougon se sont réunis dans la grande mosquée sise à Yopougon-Antenne, pour lire 113 fois la sourate Al-Khaf tiré du Coran tout en faisant des bénédictions et des offrandes.

« Nous remercions Dieu qui nous a réuni aujourd’hui pour lire le Coran 10 fois et 113 fois la sourate Al-Khaf. Nous avons fait beaucoup d’invocations pour implorer Dieu pour qu’il nous donne la paix (…) Que Dieu nous donne la paix en Côte d’Ivoire pour qu’on puisse aller voter dans le calme et la tranquillité afin que les élections soient apaisées. Qu’Allah nous donne le bonheur et la santé », a indiqué l’Imam Ali Ouattara, président de la section COSIM de Yopougon.

Le messager du président Ouattara candidat du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), Gilbert Kafana Koné, pour sa part, a souhaité que Dieu exauce les prières des imams pour que la paix règne en Côte d’Ivoire. « Le président Ouattara demande de lui faire confiance. Grâce à vos prières, il arrivera à réaliser sa vision et le progrès du pays dans la paix et la stabilité », a-t-il ajouté.

Quant au parrain de cette journée de prière pour la paix, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Pr Adama Diawara, a exprimé sa gratitude aux imams pour cet ‘acte incommensurable’ dans cette période électorale.

« Les prières pour le pays doivent continuer. Dieu dit dans le Saint Coran tant que vous ne cessez pas de prier. Je ne cesserai pas de répondre à vos prières. Alors continuons la prière et Dieu exaucera notre prière Inch-Allah », a conclu Le président du Conseil Supérieur des Imams (COSIM), le cheick Al Aîma Mamadou Traoré.

