Côte d’Ivoire: le message de Guillaume Soro aux Chrétiens

Le président de Génération et Peuple Solidaire s’est adressé aux Chrétiens dans une lettre publiée sur sur les réseaux sociaux.

Chers Frères et Sœurs Chrétiens et Chrétiennes,

Chers Amis du Christianisme,

En ce dimanche où nous célébrons la Sainte Famille, présentons à Dieu le Père nos demandes : qu’il inspire à son Église d’être à l’écoute des souffrances et des joies des familles d’aujourd’hui dans toute leur complexité.

Par l’intercession de la sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, prions le Père des cieux pour toutes les familles de la terre.

Dieu le père donne les grâces de ton Esprit Saint

⁃ aux parents, dans leur mission d’éducation et de transmission,

⁃ aux époux qui n’ont pas d’enfant, pour qu’ils voient leur fécondité particulière,

⁃ aux familles qui souffrent, pour qu’elles avancent avec patience et confiance,

⁃ aux enfants, pour qu’ils honorent leurs parents tout au long de leur vie.

Seigneur, Dieu de l’univers, entends nos prières de ce jour, et accorde à toutes les familles et à toute personne, de trouver dans la Sainte Famille de Nazareth les vertus et la sérénité pour leur chemin de vie.

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Très fraternellement,

Guillaume K. Soro

