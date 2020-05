Côte d’Ivoire : L’émouvant message de Guillaume Soro aux Chrétiens

Chrétiens, Chrétiennes,

Chers Amis du Christianisme,

Chers Frères et Sœurs,

En ce dimanche 3 mai 2020, le prophète Isaïe a de nouveau nourri mes méditations. IL dit, aux versets 6 à 8 du chapitre 58 :

« N’est-ce pas plutôt ceci, le jeûne que le préfère :

Défaire les chaînes injustes,

Délier les liens du joug ;

Renvoyer libres les opprimés,

Et briser les jougs ?

N’est-ce pas partager ton pain avec l’affamé,

Héberger chez toi les pauvres sans abri,

Si tu vois un homme nu, le vêtir,

Ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair ?

Alors ta lumière éclatera comme l’aurore,

Ta blessure se guérira rapidement,

La justice marchera devant toi

Et la gloire de Yahvé te suivra. »

Ce texte d’Isaïe est une magnifique leçon de sagesse. IL nous dit que Dieu apprécie le jeûne, non pas de celui qui se donne en spectacle, qui veut donner l’impression aux autres d’être un croyant extraordinaire, qui se tord le visage pour montrer qu’il fait de grands sacrifices. Non, le jeûne que Dieu agrée et bénit, c’est celui de celui qui libère ses semblables de l’injustice, de la violence, du manque cruel et du mensonge. Dieu agrée le jeûne de celui qui ne laisse pas ses semblables dans la pauvreté, sans logement dans les rues, sans vêtements dans les bidonvilles. Oui, notre jeûne n’est apprécié que si nous combattons l’injustice, la violence, l’ignorance et la pauvreté autour de nous et en nous-mêmes.

Oui, mes chers Frères et Sœurs, la Lumière de Dieu ne peut pas nous éclairer, nous guérir de nos maladies, et nous assurer plein succès dans la vie si nous ne marchons pas avec la justice. Méditons profondément avec ce prophète inspiré ! Bon dimanche de prières et d’actions de grâces à tous ! Dieu est Amour.

Votre, en communion dans le Christ, très fraternellement,

Guillaume Kigbafori Soro

