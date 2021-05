Côte d’Ivoire: les musulmans en pleine attente de la Nuit du destin

Durant le mois du Ramadan, les musulmans pratiquants qui le peuvent s’astreignent à un jeûne et respectent de nombreux interdits et attendent particulièrement la nuit “du destin”.

Il s’agit d’un moment important pour les croyants de l’islam, alors qu’approche la fin du ramadan et la célébration de l’Aïd el-Fitr. La nuit du destin aura lieu cette année, dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 mai 2021.

La Nuit du destin a lieu au cours d’une nuit impaire, et dans la dernière “décade” du mois de ramadan. Contrairement à la croyance populaire, la Nuit du destin n’a donc pas forcément lieu la veille du 27e jour du ramadan.

Débuté le 13 avril 2021, le mois de Ramadan est aujourd’hui à son vingtième jour qui marque le démarrage de la dernière décade.

La nuit du destin est “meilleure que 1000 mois”, car pour les croyants, elle offre à celui qui procède à un sincère recueillement, au repentir et à l’invocation, de recevoir le pardon de ses péchés.

Selon le Coran, au cours de cette nuit, Allah exauce les implorations des croyants les plus pieux et les plus dévoués. La nuit du destin aurait une valeur inestimable. Il est écrit dans le livre de l’islam : “Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que l’Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu’à l’apparition de l’aube” (sourate La détermination, 1-5).

La Nuit du destin est l’occasion pour les musulmans pratiquants d’accomplir de nombreuses actions. Notamment, les prières, la lecture méditée du Coran, les invocations et dons.

Cette dernière décade est consacrée à la recherche de la nuit du destin, nuit de haute spiritualité, nuit bénie, que Dieu évoque en ces termes : “Nous l’avons fait descendre (le Coran) en une nuit bénie” (sourate 44 verset 3).

La nuit du destin se situe dans les dix derniers jours du mois de Ramadan selon Aicha qui affirme : « Quand la dernière décade de Ramadan commençait, le Prophète avait l’habitude de passer les nuits en prières et éveillait les membres de sa famille, afin qu’ils ne ratent pas les bénédictions et les miséricordes qui y descendent à flot. “Cherchez la nuit du destin, dit le prophète (Bssl), dans les dix dernières nuits de Ramadan”. »

La nuit du destin est la nuit de l’événement sublime, la révélation et la descente du Coran. La dévotion au cours de cette nuit équivaut à mille mois d’adoration soit 83 ans et quatre mois d’adoration.

Au cours de cette nuit, Dieu a décrété tout ce qui arrivera l’année suivante, d’où l’origine du nom : la nuit du destin. Étymologiquement, le mot “Al-Qadr” peut signifier en arabe “une nuit honorable”, aussi bien que la référence au décret divin. Abû Hourayra (un des compagnons du prophète) rapporte les propos suivants du Messager de Dieu (Bssl): “Quiconque veille en prière la nuit du destin avec foi et conviction aura tous ses péchés passés pardonnés”.

La nuit du destin invite ainsi à l’introspection et à la charité. Une date indicative est généralement donnée, mais il revient en réalité traditionnellement à chaque croyant d’interpréter en son for intérieur la venue de cette nuit si particulière. Cette année la nuit du destin aura lieu dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 mai 202.

Il est recommandé ainsi aux fidèles de l’Islam de veiller, autant que faire se peut, “toutes les nuits des dix derniers jours”, à multiplier les “actes de bienfaisances, actes d’adoration et dons aux plus démunis.

Koaci

Comments

comments