Côte d’Ivoire/ Présidentielle2020: l’Iman Bamba invite la population à proner la PAIX

Celui qui a tué un homme qui n’a commis aucune violence sur terre, ni tué, c’est comme s’il avait tué tous les hommes. Celui qui sauve un seul innocent, c’est comme s’il avait sauvé l’humanité toute entière…..

Je prie tous citoyen de de ne cultiver que la paix, d’éviter toute dissension et de laisser place au pardon et à l’amour…

Au nom Saint d’Allah et de ce jour Saint , je ne vous souhaite que la paix intime et profonde, non seulement avec l’Infiniment Grand ALLAH, mais aussi avec vous-mêmes, de même qu’avec les autres et votre environnement immédiat ou lointain…

En ces temps de campagne qui annonce une élection,fasse Allah que la paix règne au sein de notre patrie et qu’il apaise le cœur des hommes politiques et que cette paix soit définitive.

Cette paix que je souhaite effective et présente dans notre tombe et le jour des comptes. # Amine #

Bon Djoumah et bonne prière à tous

Merveilles

