Côte d’Ivoire / Ramadan 2021 : Souleymane Diarrassouba s’assure de la disponibilité des stocks des produits de grande consommation

Le ministre du Commerce et de l’Industrie Souleymane Diarrassouba, a effectué une série de visites de terrain, le jeudi 15 avril 2021, dans les communes de Treichville, Attécoubé et Yopougon, pour vérifier la disponibilité des stocks, en vue de répondre aux besoins liés au mois de Ramadan,apprend AbidjanTV.

« Le mois de Ramadan est une période de forte consommation des produits de première nécessité en Côte d’Ivoire. Il était donc important de faire ces visites de terrain auprès des importateurs, des grossistes et des industriels, pour s’assurer de la disponibilité des produits laitiers, du sucre, de l’huile de table, etc », a-t-il dit.

Ces visites ont également été des occasions pour Souleymane Diarrassouba d’échanger avec les opérateurs économiques. Il s’est satisfait des dispositions prises par les commerçants pour que les prix en vigueur restent les mêmes en cette période de jeûne musulman.

Sapel MONE

